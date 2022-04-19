همایون شجریان از «گاه فراموشی» خواند/ این شنیدن دیدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین همکاری مشترک همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی و فردین خلعتبری از آهنگسازان کشورمان با عنوان «گاه فراموشی» به زودی پیش روی مخاطبان قرار داده میشود.
همایون شجریان در توضیح این آلبوم که قرار است با حمایت یک مجموعه صنعتی منتشر شود، آورده است: «این شنیدن دیدنی است / آلبوم موسیقی «گاه فراموشی» تازهترین همکاری هنری همایون شجریان و فردین خلعتبری است که اردیبهشت ماه [سال ۱۴۰۱] منتشر خواهد شد. نوازندگان این آلبوم «بی ون مه یر»، «کلاوس گزینگ»، «کارلو نیدرهاوزر» و «فردریک ژیل» هستند و فردین خلعتبری این قطعات را روی سرودههای تصنیف کرده است.
این قصه و همکاری ماندگار است، با ما همراه باشید و منتظر خبرهای بعدی از این همکاری هنری بمانید.
همایون شجریان خواننده، فردین خلعتبری تهیهکننده و آهنگساز و شاعر، رامین صدیقی مشاور تهیهکننده، سحر فروزان مشاور تهیهکننده، رضا موسوی مدیر هنری، کاوه عابدین و فرانس شادن صدابرداران عوامل اجرایی این آلبوم موسیقی را تشکیل میدهند که ضبط آن در کشورهای ایران و اتریش صورت گرفته است.
همایون شجریان و فردین خلعتبری طی سالهای گذشته فعالیتهای مستمری را با یکدیگر داشتهاند که از آن جمله میتوان به انتشار آلبوم «امشب کنار غزلهای من بخواب» روی اشعار مرحوم افشین یداللهی و خوانش چند تک آهنگ برای سریالها و آثار صوتی اشاره کرد.
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