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۳۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱

رئیس پلیس راهور ایلام:

ترخیص خودروهای توقیفی در ایلام آغاز شد

ترخیص خودروهای توقیفی در ایلام آغاز شد

ایلام-رئیس پلیس راهور ایلام گفت: ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی در ایلام آغاز شده است.

سرهنگ علی احمد شاوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسهیلاتی از طریق سلسله مراتب راهور ناجا برای ترخیص وسایل نقلیه لحاظ شده است.

وی افزود: وسایل نقلیه ای که به دلیل نداشتن گواهینامه‌ها با نداشتن بیمه نامه شخص ثالث در پارکینگ هستند، با اخذ تعهد در مراکز پلیس ۱۰+ می‌توانند ترخیص شوند.

شاوردی ادامه داد: ضمن اینکه آن دسته از وسایل نقلیه ای که به دلیل جرائم بالا توقیف هستند، جرائم آنها به صورت اقساطی لحاظ شده که در فرصت یک ساله می‌توانند جرائم خود را پرداخت کنند.

وی گفت: این طرح تا عید سعید فطر ادامه دارد و شهروندان می‌توانند با در دست داشتن مدارک قانونی برای ترخیص خودروی خود مراجعه کنند.

کد مطلب 5470550

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