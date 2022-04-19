به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حامد مقدم مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت علی (ع) به اطلاع می‌رساند؛ مترو در لیالی پربرکت قدر جهت تکریم شب‌زنده‌داران و تسهیل تردد آنها به مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی در خطوط درون شهری به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود.

این سرویس‌دهی ویژه لیالی قدر، در خطوط ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ از ساعت ۲۲ تا ۵:۳۰ صبح روز بعد، به صورت پیوسته و با فاصله حرکت هر ۳۰ دقیقه یک قطار انجام خواهد شد.

لازم به توضیح است، در این ایام مترو در خط ۵ (تهران - گلشهر)، هشتگرد و خطوط انشعابی فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) خدمات‌رسانی شبانه ندارد.