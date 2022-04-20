بخش عمده واحدهای صنعتی راکد گلستان نیاز به تامین مالی دارند

سید محمد دهنوی صبح چهارشنبه در حاشیه کارگروه رفع موانع تولید در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خوشبختانه در فعال کردن واحدهای راکد تا پایان آذرماه سال گذشته رتبه چهارم کشور را داشتیم.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با بیان این نکته که برخی از واحدهای تولیدی استان با افزایش قیمت و نوسانات بازار دستخوش تغییر می‌شوند، افزود: یکی از اولویت‌های ما حفظ وضع موجود است.

وی اضافه کرد: تلاشمان بر این است که واحدهای تولیدی با همین تعداد نیروی انسانی که مشغول هستند ظرفیت خود را حفظ کنند تا در مرحله دوم ظرفیت آنها را ارتقا دهیم.

معاون اقتصادی گلستان از کسب رتبه چهارم استان در بخش احیای واحدهای صنعتی راکد خبر داد و گفت: بخش مهمی از این واحدها نیاز به تامین مالی دارند که عمده مساله آنها با تسهیلات بانکی است.

وی با بیان این نکته که تخصیص تسهیلات به سه واحد تولیدی راکد و نیمه فعال از جمله دستورات این جلسه بود، اظهار کرد: مقرر شد تا بانک ملی استان برای هریک از این واحدهای تولیدی ۱۰ میلیارد تومان و در مجموع ۳۰ میلیارد تومان به این سه واحد صنعتی تسهیلات ارائه دهد.

دهنوی از پیگیری مشکل یک مجموعه گردشگری در مینودشت خبر داد و اضافه کرد: متاسفانه این مجموعه که از سال ۹۳ کلنگ آن به زمین خورده تاکنون به دلیل مشکل در تامین اعتبار امکان بهره برداری نداشته است و ما تلاش می‌کنیم با تسهیل در روند کار ظرف سه ماه آینده بخشی از این مجموعه افتتاح و راه اندازی شود.