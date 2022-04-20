روز قدس نشانگر مخالفت جهان اسلام با موجودیت رژیم صهیونیستی است

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیت المقدس به عنوان اولین قبله گاه مسلمانان عالم و دومین حرم الهی است که خداوند نیز در سوره اسرا از این مکان مقدس یاد می‌کند و نزدیک به دو سال بعد از هجرت پیامبر گرامی اسلام (ص)، قبله گاه آن حضرت و مسلمانان بوده است.

امام جمعه گناوه افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در تقویم انقلاب اسلامی به عنوان روز جهانی قدس ثبت و به این نام مقدس نامگذاری شد.

وی ادامه داد: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس در سال ۵۸ یکی از مهمترین ابتکارات بی نظیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است که دشمنان اسلام و قدس شریف را غافلگیر کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: امام خمینی (ره) با این اقدام راهبردی به رژیم صهیونیستی و حامیان آنها فهماند که از این پس نه تنها قدس و فلسطین بلکه هیچ مظلوم و محرومی در جغرافیای زمین و هیچ جای عالم تنها نیست.

وی با اشاره به اینکه روز قدس از زوایای مختلف دارای اهمیت فراوان است گفت: روز قدس نشانگر مخالفت جهان اسلام با موجودیت نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی و به منزله اهرم فشار علیه این رژیم غاصب است.

امام جمعه گناوه یادآور شد: خارج کردن مسئله فلسطین از بعد ملی و تبدیل آن به بعد جهانی و اسلامی از دیگر زوایای اهمیت این روز جهانی است.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان برای صهیونیست‌ها یادآور رعب و وحشت است چرا که علاوه بر رویارویی جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیستی در قلب اعتراضات مردمی، عملیات‌های شهادت طلبانه ای رخ می‌دهد که لرزه بر اندام صهیونیست‌ها می‌اندازد.

وی گفت: صهیونیست‌ها نگران ورود مقاومت فلسطینی به عرصه در صورت تشدید سرکوب‌ها علیه ملت فلسطین چه در قدس اشغالی و چه در کرانه باختری هستند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: عملیات مقاومتی در ماه مبارک رمضان جاری باعث شده است که کارشناسان پیرامون روز قدس امسال پیش بینی متفاوتی داشته باشند چرا که برای نخستین بار حمله فلسطینی‌ها بسیار دقیق و هدفمند شده است و اراضی اشغالی به راحتی هدف قرار گرفته است.

وی گفت: بسیاری بر این اعتقاد هستند که این مسئله از پیامدهای حملات سایبری به رژیم صهیونیستی است که اطلاعات زیادی از این رژیم در اختیار گروه‌های مختلف قرار داده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: وقوع چهار عملیات مشابه در طی دو هفته نشاندهنده آن است که ماجرا یک اتفاق هیجانی و مربوط به چند نفر نیست بلکه جنبشی سازمان یافته بر مبنای مقاومت مردمی و عملیات پارتیزانی علیه اشغالگران است.

وی با اشاره به نظرات تحلیلگر معروف صهیونیست پیرامون عملیات‌های اخیر گفت: این تحلیلگر معتقد است «دیوار حائل که گمان می‌رفت راه نجات ما است هیچ فایده‌ای ندارد.»

امام جمعه گناوه اضافه کرد: رژیم صهیونیستی که چند ماه قبل درصدد اجرای راهبرد هزاران ضربه چاقو در ایران بود اکنون در داخل اراضی اشغالی و در امنیتی ترین مناطق خود دچار مخمصه شده است.

وی گفت: رژیم غاصب صهیونیستی در یکی از حساس‌ترین و سخت‌ترین روزهای حیات جعلی خود قرار دارد و با کشیدن دیوار و تشدید اقدامات امنیتی می کوشد تا برای صهیونیست‌ها امنیت ایجاد کند اما تکرار عملیات‌های شهادت طلبانه به خوبی ناکامی آنها را نشان می‌دهد و تکرار عملیات‌های ضد صهیونیستی شیشه عمر این رژیم غاصب را خواهد شکست.

وی با اشاره به روایات اسلامی در اهمیت دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان و ستمگران اضافه کرد: مردم ایران اسلامی و همه مسلمانان و آزادگان جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از قدس شریف، آرمان فلسطین و مردم مظلوم آن حمایت کرده و همچنان به این حمایت ادامه می‌دهند.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: امسال نیز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ندای امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب لبیک خواهیم گفت و روز قدس را باشکوه‌تر از سال‌های پیش برگزار خواهیم کرد.