شرکت فرودگاهها؛ شرکتی با ۲۱ هزار میلیارد تومان دارایی

به گزارش خبرنگار مهر، به دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صورتهای مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال منتشر شده که یکی از شرکتهای دولتی مورد نظر، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی است.
بر این اساس، مجموع دارایی غیر جاری شرکت فرودگاهها در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (۱۸ هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۴۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و مجموع داراییهای جاری این شرکت نیز ۴ هزار و ۳۱۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که ۵۸۷ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان آن وجه نقد در اختیار شرکت فرودگاه هاست.
بنابراین جمع داراییهای جاری و غیر جاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بر اساس حسابرسی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۳ هزار و ۲۲۹ میلیارد و ۴۱ میلیون تومان است.
با کسر بدهیهای این شرکت، مجموع حقوق مالکانه شرکت فرودگاهها در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ هزار و ۳۲۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
این شرکت در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۸ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان داراییهای غیر جاری، ۴,۳۶۳ میلیارد تومان دارایی جاری و ۲۲ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان مجموع داراییهای جاری و غیر جاری آن بوده است که با کسر بدهیها، مجموع حقوق مالکانه شرکتها فرودگاه در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان بود که نشان دهنده رشد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی داراییهای این شرکت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ و علی رغم سال رکود کرونایی صنعت هوانوردی در دنیا بوده است.
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