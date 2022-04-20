  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴

مجموعه پادکست رمضان به رنگ «آبی عمیق» منتشر شد

مجموعه پادکست رمضان به رنگ «آبی عمیق» منتشر شد

به مناسبت ماه مبارک رمضان، مجموعه پادکست «آبی عمیق» تولید و در فضای مجازی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، مدیریت محصولات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مجموعه پادکست «آبی عمیق» را تولید و در فضای مجازی منتشر می‌کند.

این پادکست روایتی نو از دعاهای ایام ماه مبارک رمضان است که توسط سید حسین متولیان نوشته و خوانش شده است. «آبی عمیق» در ۳۰ قسمت تولید می‌شود و به شکل روزانه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان هر روز در صفحه اینستاگرام سازمان فرهنگی هنری به نشانی farhangsara منتشر می‌شود و همچنین در ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می‌رود.

کد مطلب 5471502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها