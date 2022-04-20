مجموعه پادکست رمضان به رنگ «آبی عمیق» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، مدیریت محصولات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مجموعه پادکست «آبی عمیق» را تولید و در فضای مجازی منتشر می‌کند.

این پادکست روایتی نو از دعاهای ایام ماه مبارک رمضان است که توسط سید حسین متولیان نوشته و خوانش شده است. «آبی عمیق» در ۳۰ قسمت تولید می‌شود و به شکل روزانه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان هر روز در صفحه اینستاگرام سازمان فرهنگی هنری به نشانی farhangsara منتشر می‌شود و همچنین در ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می‌رود.