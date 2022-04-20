کتاب «مسیر رستگاری» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مسیر رستگاری»؛ روایت زندگی رزمنده پرستار محمد (بهزاد) رستگاری به تازگی به قلم شبنم غفاری حسینی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شده است.
پرستاران در دوران دفاع مقدس با از خودگذشتگی و ایثار مثال زدنی خود، نقشآفرینی کردند. آنها در آن دوره باید نقش روانشناس، جامعه شناس، روانکاو، مشاور و مربی را در آن شرایط ایفا میکردند. بنابراین کار پرستاران تنها پرستاری و درمان مجروحان نبود؛ بلکه آنها هم سنگ صبور رزمندگان و هم در برههای از تاریخ جنگ تحمیلی که امکان اهدای خون به مجروحان و آسیبدیدگان وجود نداشت، این وظیفه را بر عهده میگرفتند و پیش قدم میشدند.
بهزاد رستگاری نیز از همین دست پرستارانی است که همه وجودش را وقف جبه و مجروهان جنگ کرده بود. با اینکه او پرستار بود و به عنوان نیروی پرستار اعزام شده بود اما همه او را به عنوان دکتر میشناختند و صدا میزند. این کتاب روایت یک عمر مجاهدت محمد (بهزاد) رستگاری، پرستاری که مجاهدتهایش از دوران دفاع مقدس آغاز و تا ایام دفاع از سلامت ادامه داشته را با قلمی روان و ساده به تصویر کشیده است.
این کتاب در قطع رقعی و ۳۴۴ صفحه منتشر شده است.
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