کاهش ۵ میلیارد تومانی سودآوری نفت و گاز پارس

به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی از جمله تعداد ۷ بانک دولتی، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

در همین راستا گزارش صورت مالی شرکت نفت و گاز پارس منتهی به سال مالی ۹۹ منتشر شده است.

سازمان حسابرسی در ابتدای گزارش، شواهد حسابرسی ارائه شده را کافی و مناسب ارزیابی کرد. در ادامه این سازمان توضیحات دقیقی را درباره تخصیص‌های مالی، مناقصات و ترک تشریفات، طرح‌های توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و سایر موارد ذکر کرده است.

طبق گزارش مالی مبلغ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان سود خالص شرکت نفت گاز پارس در سال ۹۹ بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش تعداد کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری شرکت در سال ۹۹، چهار هزار و ۶۹۱ نفر بوده که نسبت به سال گذشته‌اش حدود ۳۰۰ نفر کمتر شده است.

همانطور که در جدول اهداف کمی زیر مشخص است حدوداً میزان ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز خام، معادل ۳۱ میلیون مترمعب در روز و ۱۶ میلیون بشکه میعانات گازی نسبت به بودجه اصلاحی کسری داشته است.

در توضیح این انحراف آمده است: حدود ۶۵ درصد از این انحراف مربوط به عوامل برون سازمانی از جمله عوامل فنی و عملیاتی در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی، محدودیت در مخازن ذخیره‌سازی میعانات گازی، یا محدودیت در خطوط شبکه سراسری انتقال گاز می‌باشد.

همچنین عوامل درون سازمانی عبارت است از فعالیت‌های اصلاحی و تکمیلی در سکوهای جدید و احداث پالایشگاه‌های متناظر در طرح توسعه فازهای ۱۳ ۱۴ و ۲۲-۲۴، تأخیر دو ماه در راه‌اندازی سکوی spd ۱۳ C ، تأخیر ۵ روزه در اتمام به موقع تعمیرات اساسی سکوی فاز ۱ به دلیل شیوع کرونا و برخی اشکالات فنی و لزوم تأمین قطعات.