۱۴۰۰؛ پرحادثه ترین سال وزارت بهداشت بود/ آمار فوتی های اومیکرون

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی در دیدار اعضای فراکسیون پیشرفت و توسعه جنوب کشور که روز گذشته در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اظهار داشت: از نمایندگان به دلیل کار سخت و طاقت فرسای تصویب بودجه ۱۴۰۱ تشکر می‌کنیم. مدیران و معاونین وزارت بهداشت باید مدیر میدانی باشند. بارها گفته‌ایم که مدیرِ پشت میز نشین نمی‌خواهیم.

وی افزود: سال گذشته، پرحادثه ترین سال برای وزارت بهداشت بود. در دوران دفاع مقدس حدود ۲۴۰ هزار شهید تقدیم انقلاب شد اما در کرونا تا کنون حدود ۱۴۰ هزار بیمار، جان خود را از دست داده‌اند و آثار و صدمات کرونا برای وزارت بهداشت در حوزه منابع و دارو به همراه داشت. در شروع بکار ما، روزانه بیش از ۷۰۰ نفر قربانی و بیش از ۵۰ هزار نفر به کرونا مبتلا می‌شدند اما با تلاش و مشارکت گسترده مردمی در واکسیناسیون، شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر و دو رقمی شدن آن در اکثر روزها در ماه‌های اخیر بوده‌ایم.

وزیر بهداشت یادآور شد: موج اومیکرون در ۴ ماه گذشته در آمریکا تا کنون حدود ۲۰۰ هزار و در آلمان با جمعیت مشابه ایران، حدود ۲۵ هزار قربانی گرفته اما در ایران حدود ۷ هزار نفر در موج اومیکرون جان خود را از دست داده‌اند و عمده دلیل آن، واکسیناسیون مؤثری بود که با کمک مردم به خوبی در کشور انجام شد.

عین اللهی با اشاره به سابقه حضور خود در اردوهای جهادی در مناطق محروم کشور، تاکید کرد: محرومیت را در مناطق مختلف کشور دیده‌ایم و این محرومیت‌ها فراوان و وظیفه ما است که در جهت رفع آنها تلاش کنیم. یکی از برنامه‌های اصلی وزارت بهداشت، مقابله با پرداخت‌های غیرمتعارف پزشکی است و این خط قرمز ما است.

وی تاکید کرد: افزایش پوشش بیمه همگانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است که مجلس نیز در این زمینه اعتباراتی در نظر گرفته است. امسال حتماً همه افراد فاقد پوشش بیمه باید تحت پوشش قرار گیرند و اقداماتی از سوی سازمان بیمه سلامت ایران آغاز شده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تلاش و هدف ما این است که ظرفیت و صندلی‌های پزشکی و دستیاری، مورد استفاده قرار گیرد قبلاً کل ظرفیت پُر نمی‌شد چون ضوابط، قانون و برنامه‌ها، مشکلاتی داشتند به عنوان نمونه در مقطع تخصصی، دانشجویان باید در سه گروه آزمون می‌دادند و فقط حق انتخاب ۱۰ رشته را داشتند و بسیاری از ظرفیت‌ها، خالی می‌ماند. سال گذشته از ۴ هزار ظرفیت دستیاری، هزار صندلی خالی مانده بود که با تغییرات و برنامه ریزی هایی که کردیم، تکمیل ظرفیت را اعلام و ۲۵۰ صندلی دیگر، پُر شد اما امسال با تغییراتی که در شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعمال کرده‌ایم، امیدواریم که ظرفیت‌ها، خالی نماند.

عین اللهی گفت: مشکلات نیروی انسانی به ویژه در مناطق بومی از طریق نیروهای بومی برطرف می‌شود چراکه در آن مناطق، ماندگار هستند و وزارت بهداشت در این زمینه، برنامه‌های جامعی دارد.

وی اظهار داشت: سه قرارگاه از جمله قرارگاه جمعیت، تقویت شبکه بهداشت و نیز دارو را در وزارت بهداشت راه اندازی و بر حل مشکلات و تقویت این سه حوزه، تمرکز کرده‌ایم.