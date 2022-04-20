ثبت نام ۴١۵ هزار نفر در نهضت ملی مسکن در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا طالبان ظهر چهارشنبه در شورای مسکن استان فارس بیان کرد: از مجموع افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند بالغ بر ١٩٩ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته آمد و ٣٢ هزار نفر نیز تأیید نهایی شده که ١٢ هزار نفر دیگر نیز زمین به آنان تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: تاکنون به بیش از ٢٠ هزار نفر که در این طرح ثبت نام کرده اند زمین اختصاص یافته است این در حالی است که در مجموع دو هزار و ۴٠٨ هکتار در استان فارس به این امر تخصیص یافته است.

طالبان ادامه داد: تاکنون هزار و ۴٣٨ هکتار از زمین‌های انتخاب شده نقشه برداری انجام شده و دو هزار و ٨٩٣ قطعه زمین واگذاری شده که در این قطعات هفت هزار واحد ایجاد خواهد شد لازم به ذکر است که در استان ٢٠ هزار واحد تعریف شده که یک هزار و ٣٨۶ واحد پروانه اخذ شده و هفت هزار واحد نیز در مرحله فنداسیون است.

او یادآور شد: ٣۴ هزار نفر از افرادی که در این طرح ثبت نام کرده اند هنوز پالایش نشده اند اما بیش از ٢۴ هزار و ۴٠٠ نفر نیز در حال پالایش هستند.

وی در خصوص بند (ج) این طرح نیز بیان کرد: بیش از ۶۴ هزار نفر از افرادی که در این طرح ثبت نام کرده اند در انتظار تأیید فرم ج هستند و تا اواسط خرداد ماه زمینه بررسی تمام متقاضیان در فرم ج به پایان می‌رسد.

او در خصوص وضعیت استان در کشور در طرح نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: استان فارس بر اساس تعداد زمین‌های ثبت شده در سامانه در جایگاه دوم کشور قرار گرفته و ٧۵ هزار واحد در سامانه ثبت شده است این در حالی است که نسبت در نسبت تأمین زمین استان فارس رتبه ١٨ کشور را داشته و در تأمین زمین و تحویل به متقاضیان در جایگاه بیست و دوم قرار گرفته است لازم به یادآوری است که در میزان ثبت نام متقاضیان استان فارس در کشور در جایگاه سوم قرار دارد.