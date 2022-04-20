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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۰۵

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس اعلام کرد؛

ثبت نام ۴١۵ هزار نفر در نهضت ملی مسکن در فارس

ثبت نام ۴١۵ هزار نفر در نهضت ملی مسکن در فارس

شیراز - مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: بیش از ۴١۵ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان فارس ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا طالبان ظهر چهارشنبه در شورای مسکن استان فارس بیان کرد: از مجموع افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند بالغ بر ١٩٩ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته آمد و ٣٢ هزار نفر نیز تأیید نهایی شده که ١٢ هزار نفر دیگر نیز زمین به آنان تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: تاکنون به بیش از ٢٠ هزار نفر که در این طرح ثبت نام کرده اند زمین اختصاص یافته است این در حالی است که در مجموع دو هزار و ۴٠٨ هکتار در استان فارس به این امر تخصیص یافته است.

طالبان ادامه داد: تاکنون هزار و ۴٣٨ هکتار از زمین‌های انتخاب شده نقشه برداری انجام شده و دو هزار و ٨٩٣ قطعه زمین واگذاری شده که در این قطعات هفت هزار واحد ایجاد خواهد شد لازم به ذکر است که در استان ٢٠ هزار واحد تعریف شده که یک هزار و ٣٨۶ واحد پروانه اخذ شده و هفت هزار واحد نیز در مرحله فنداسیون است.

او یادآور شد: ٣۴ هزار نفر از افرادی که در این طرح ثبت نام کرده اند هنوز پالایش نشده اند اما بیش از ٢۴ هزار و ۴٠٠ نفر نیز در حال پالایش هستند.

وی در خصوص بند (ج) این طرح نیز بیان کرد: بیش از ۶۴ هزار نفر از افرادی که در این طرح ثبت نام کرده اند در انتظار تأیید فرم ج هستند و تا اواسط خرداد ماه زمینه بررسی تمام متقاضیان در فرم ج به پایان می‌رسد.

او در خصوص وضعیت استان در کشور در طرح نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: استان فارس بر اساس تعداد زمین‌های ثبت شده در سامانه در جایگاه دوم کشور قرار گرفته و ٧۵ هزار واحد در سامانه ثبت شده است این در حالی است که نسبت در نسبت تأمین زمین استان فارس رتبه ١٨ کشور را داشته و در تأمین زمین و تحویل به متقاضیان در جایگاه بیست و دوم قرار گرفته است لازم به یادآوری است که در میزان ثبت نام متقاضیان استان فارس در کشور در جایگاه سوم قرار دارد.

کد مطلب 5471707

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