عدم قطعی برق در تابستان فارس ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در سلسله نشستهای مدیران پاسخگو در جمع خبرنگاران بیان کرد: اگر مشترکان مصارف خانگی نسبت به صرفه جویی در انرژی مصرفی اقدام کنند در تابستان امسال خاموشی به همراه نخواهیم داشت.
معاون استاندار فارس ادامه داد: با توجه به میزان مصرف انرژی در استان فارس اگر حجم مصرف انرژی افزایش یابد این امکان وجود دارد که برق صنعتی برخی از واحدهای اقتصادی قطع یا کاهش یابد.
به گفته این مقام مسئول استان فارس جز استانهایی است که حادثه خیر بوده و بلایای طبیعی در این استان نیز به وقوع میپیوندد.
وی ادامه داد: بحران همان گونه که منشأ مختلفی دارد در رسیدگی به این موضوع نیز دستگاههای مختلفی دست اندر کار هستند از این رو میتوان گفت مسئول مشخصی برای پاسخگویی به سوالات در زمان بحران وجود نداشته و دستگاههای دست اندر کار در زمان بحران نسبت به پاسخگویی اقدام میکنند.
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