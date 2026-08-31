به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح دستاوردهای اخیر کشور در چارچوب همکاریهای نوآوری، فناوری و ارتباطات بریکس، از ورود این تعاملات به مرحله جدیدی پس از حضور فعال در فروم نوآوری شبکههای آتی بریکس خبر داد و این مشارکت راهبردی را زمینهساز همافزایی میان زیستبوم نوآوری کشور و اقتصادهای بزرگ جهان دانست.
راهاندازی شعبه ایرانِ شبکههای آتی بریکس
شیخی با اشاره به فعالسازی شعبه ایرانِ موسسه شبکههای آتی بریکس (BIFN Iran Branch) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «این شعبه، چهارمین شعبه ملی BIFN در میان ۱۱ کشور عضو بریکس است و پیش از این، تنها چین، هند و برزیل اقدام به تأسیس شعب ملی کرده بودند.»
وی افزود: BIFN بستری برای ارتباط میان مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای نوآور ایرانی با همتایان خود در کشورهای عضو بریکس فراهم میکند و ایران با معرفی کارشناسان خود در چهار حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات آتی، انقلاب صنعتی ۴ و اثرات الکترومغناطیسی، تلاش کرده ظرفیتهای کارشناسی کشور را مستقیماً وارد فرآیندهای مطالعاتی و تصمیمسازی این شبکه کند.
مشارکت فعال در گروههای مطالعاتی و تصمیمسازی تخصصی
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتخاب نماینده ایران بهعنوان نایبرئیس گروه مطالعاتی «ارتباطات آتی» -که با مسئولیت جمهوری خلق چین فعالیت میکند- را فرصتی مهم برای مشارکت در مباحث نسلهای آینده ارتباطات، فناوریهای نوین شبکه و زیرساختهای ارتباطی دانست و تأکید کرد: هدف ایران در این گروهها نه فقط تبادل نظر، بلکه ارائه دیدگاهها و پیشنهادها برای تدوین طرحهای مشترک است.
شیخی از مشارکت فعال ایران در پیشنهاد مدل حکمرانی دبیرخانه دائمی BIFN خبر داد و بر ضرورت سازوکاری کارآمد، شفاف و مشارکتپذیر برای هماهنگی فعالیتهای شبکه تأکید کرد. وی همچنین به حضور مؤثر ایران در طرح ایجاد کابل زیردریایی جنوب–جنوب بریکس اشاره و بیان کرد: «با توجه به موقعیت راهبردی ایران و دسترسی به مسیرهای ارتباطی دریایی و بینالمللی، کشورمان در بررسی ابعاد فنی و ارتباطی این طرح حضور مؤثری داشته است.»
وی در ادامه به نقش ایران در شبکه همکاری نوآوری بریکس پرداخت و گفت ایران با ارائه پیشنهادها و بازخوردهای خود، به دنبال بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای تبادل دانش و تجربه در اکوسیستم نوآوری کشورهای عضو بوده است.
تقویت نقش ایران در توسعه فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیتهای گروه کاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بریکس (ICT Working Group) خاطرنشان کرد: اسناد و موضوعات مطرحشده در این گروه از منظر منافع ملی بررسی و پیشنهادهای تخصصی ایران متناسب با اولویتهای توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال ارائه شده است.
شیخی در پایان ابراز امیدواری کرد: این اقدامات، زمینه توسعه پروژههای مشترک، تبادل فناوری و تقویت دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری کشور را در بازارهای کشورهای عضو بریکس بیش از پیش فراهم سازد.
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