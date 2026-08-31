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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

انتخاب ایران به‌عنوان نایب‌رئیسی گروه «ارتباطات آتی» در بریکس

انتخاب ایران به‌عنوان نایب‌رئیسی گروه «ارتباطات آتی» در بریکس

ایران با راه‌اندازی شعبه ملی موسسه شبکه‌های آتی بریکس و کسب کرسی نایب‌رئیسی گروه مطالعاتی «ارتباطات آتی» از مرحله عضویت رسمی در این نهاد بین‌المللی به فاز نقش‌آفرینی عملیاتی وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح دستاوردهای اخیر کشور در چارچوب همکاری‌های نوآوری، فناوری و ارتباطات بریکس، از ورود این تعاملات به مرحله جدیدی پس از حضور فعال در فروم نوآوری شبکه‌های آتی بریکس خبر داد و این مشارکت راهبردی را زمینه‌ساز هم‌افزایی میان زیست‌بوم نوآوری کشور و اقتصادهای بزرگ جهان دانست.

راه‌اندازی شعبه ایرانِ شبکه‌های آتی بریکس

شیخی با اشاره به فعال‌سازی شعبه ایرانِ موسسه شبکه‌های آتی بریکس (BIFN Iran Branch) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «این شعبه، چهارمین شعبه ملی BIFN در میان ۱۱ کشور عضو بریکس است و پیش از این، تنها چین، هند و برزیل اقدام به تأسیس شعب ملی کرده بودند.»

وی افزود: BIFN بستری برای ارتباط میان مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های نوآور ایرانی با همتایان خود در کشورهای عضو بریکس فراهم می‌کند و ایران با معرفی کارشناسان خود در چهار حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات آتی، انقلاب صنعتی ۴ و اثرات الکترومغناطیسی، تلاش کرده ظرفیت‌های کارشناسی کشور را مستقیماً وارد فرآیندهای مطالعاتی و تصمیم‌سازی این شبکه کند.

مشارکت فعال در گروه‌های مطالعاتی و تصمیم‌سازی تخصصی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتخاب نماینده ایران به‌عنوان نایب‌رئیس گروه مطالعاتی «ارتباطات آتی» -که با مسئولیت جمهوری خلق چین فعالیت می‌کند- را فرصتی مهم برای مشارکت در مباحث نسل‌های آینده ارتباطات، فناوری‌های نوین شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی دانست و تأکید کرد: هدف ایران در این گروه‌ها نه فقط تبادل نظر، بلکه ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادها برای تدوین طرح‌های مشترک است.

شیخی از مشارکت فعال ایران در پیشنهاد مدل حکمرانی دبیرخانه دائمی BIFN خبر داد و بر ضرورت سازوکاری کارآمد، شفاف و مشارکت‌پذیر برای هماهنگی فعالیت‌های شبکه تأکید کرد. وی همچنین به حضور مؤثر ایران در طرح ایجاد کابل زیردریایی جنوب–جنوب بریکس اشاره و بیان کرد: «با توجه به موقعیت راهبردی ایران و دسترسی به مسیرهای ارتباطی دریایی و بین‌المللی، کشورمان در بررسی ابعاد فنی و ارتباطی این طرح حضور مؤثری داشته است.»

وی در ادامه به نقش ایران در شبکه همکاری نوآوری بریکس پرداخت و گفت ایران با ارائه پیشنهادها و بازخوردهای خود، به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تبادل دانش و تجربه در اکوسیستم نوآوری کشورهای عضو بوده است.

تقویت نقش ایران در توسعه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیت‌های گروه کاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بریکس (ICT Working Group) خاطرنشان کرد: اسناد و موضوعات مطرح‌شده در این گروه از منظر منافع ملی بررسی و پیشنهادهای تخصصی ایران متناسب با اولویت‌های توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال ارائه شده است.

شیخی در پایان ابراز امیدواری کرد: این اقدامات، زمینه توسعه پروژه‌های مشترک، تبادل فناوری و تقویت دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری کشور را در بازارهای کشورهای عضو بریکس بیش از پیش فراهم سازد.

کد مطلب 6932930
مهتاب چابوک

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