آخرین وضعیت محورهای شمالی؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد که بر اساس آن، ترافیک در برخی مقاطع محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران سنگین گزارش شده است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، آزادراه تهران - شمال در محدوده تونل شماره ۱۸ و انتهای تونل البرز، محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سه‌راهی چلاو و لاسم، آزادراه پردیس - تهران و محور قدیم بومهن - تهران در محدوده جاجرود، ترافیک سنگین است.

همچنین تردد در محور فیروزکوه، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در سایر محورهای مواصلاتی نیز ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین در محدوده هشتگرد و محور شهریار - تهران در حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس سنگین گزارش شده است.