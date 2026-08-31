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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

فراخوان ششمین دوره انتخاب «کتاب سال همدان» منتشر شد

فراخوان ششمین دوره انتخاب «کتاب سال همدان» منتشر شد

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از انتشار فراخوان ششمین دوره انتخاب کتاب سال همدان با هدف شناسایی و تجلیل از پدیدآورندگان آثار ارزشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر دوشنبه با اشاره به اهداف برگزاری رویداد ادبی انتخاب کتاب سال همدان اظهار کرد: ششمین دوره انتخاب کتاب سال همدان با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود تا ضمن حمایت از جریان کتاب و کتابخوانی در استان از نویسندگان برتر تقدیر به عمل آید.

وی افزود: در این دوره کتاب‌هایی که برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ منتشر شده‌اند و همچنین آثار مرتبط با موضوع استان همدان مشروط بر دارا بودن شرایط اعلامی امکان حضور در فرآیند داوری را خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان درباره شرایط شرکت در این فراخوان تصریح کرد: محل تولد یا سکونت پدیدآورنده باید در استان همدان باشد و با این حال آثار نویسندگان غیرهمدانی که موضوع و محتوای آن‌ها به استان همدان اختصاص دارد نیز داوری خواهند شد.

جوادی با بیان اینکه آثار ارسالی باید دارای مجوز قانونی باشند، تاکید کرد: کتاب‌های درسی، کمک‌درسی و همچنین آثار ترجمه یا کپی‌برداری‌شده از منابع خارجی در این رویداد پذیرفته نمی‌شوند اما این فراخوان تمامی حوزه‌های ادبیات کودک و نوجوان، شعر و داستان را نیز در بر می‌گیرد.

وی درخصوص نحوه ارسال آثار بیان کرد: علاقه‌مندان باید پنج نسخه از کتاب چاپ‌شده خود را به همراه مشخصات کامل نویسنده و شماره تماس به دبیرخانه ارسال کنند و طبق آیین‌نامه آثار ارسالی بازگردانده نخواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان گفت: مهلت نهایی ارسال آثار ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و داوری آثار تا ۲۰ مهرماه به پایان می‌رسد و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان ششمین دوره کتاب سال همدان هم‌زمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6932897

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