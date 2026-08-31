به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دانشمند صبح دوشنبه در جلسه اخلاق مدیران که در آستان مقدس امامزاده سیدعلیاصغر (ع) ساوه برگزار شد، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که از کسانی که ایمان آوردهاند دفاع میکند و انسان نباید در مسیر انجام وظیفه از فشارها، مخالفتها و حرف مردم هراس داشته باشد.
وی افزود: انسان باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و نتیجه را به خداوند بسپارد چراکه خداوند جبرانکننده تلاشهای صادقانه بندگان است.
این سخنران مذهبی با اشاره به خاطرهای از دوران فعالیت تبلیغی خود، بر اهمیت اخلاص در خدمت تأکید کرد و گفت: اگر انسان برای خدا کار کند، نباید دغدغه داشته باشد که نتیجه کار به نام چه کسی ثبت میشود، بلکه مهم این است که گرهی از مشکلات مردم باز شود.
حجت الاسلام دانشمند خطاب به مسئولان و مدیران اظهار کرد: فرصت مسئولیت باید فرصتی برای خدمت به مردم و آبادانی شهر و جامعه باشد و فردی که برای انجام مسئولیت خود تلاش میکند باید بداند که خداوند این تلاش را میبیند و پاداش آن را خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) بر ضرورت وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: پیامبر اسلام (ص) در طول ۲۳ سال رسالت خود مردم را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد و جامعه اسلامی امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد.
حجت الاسلام دانشمند با تأکید بر اینکه جنگطلبی در اسلام جایگاهی ندارد، افزود: اسلام آغازگر جنگ نیست و آنچه در آموزههای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، دفاع در برابر تجاوز است.
وی یکی از مهمترین ضرورتهای جامعه امروز را وحدت میان شیعیان عنوان کرد و گفت: سالها درباره وحدت شیعه و سنی سخن گفتهایم و این موضوع بسیار مهم است، اما باید به همان اندازه مراقب وحدت میان خود شیعیان نیز باشیم.
استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از برخی اختلافات میان هیئتها، گروهها و جریانهای اجتماعی اظهار کرد: اختلافات قومی، منطقهای، ورزشی و حتی اختلاف میان هیئتها نباید موجب دشمنی و از بین رفتن برادری شود، همه شیعیان باید خود را پیرو یک مکتب و محب اهلبیت (ع) بدانند.
وی همچنین بر ضرورت وحدت میان اقوام مختلف کشور تأکید کرد و گفت: ترک، لر، عرب، فارس، گیلک، مازنی و دیگر اقوام کشور همه متعلق به یک ملت هستند و هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد؛ همانگونه که قرآن کریم بیان کرده، ملاک ارزش انسانها تقواست.
حجت الاسلام دانشمند با اشاره به ضرورت وحدت میان پیروان ادیان ابراهیمی نیز گفت: جامعه باید با پیروان ادیان مختلف بر اساس قانون، علم و اخلاق رفتار کند و اختلاف اعتقادی نباید بهانهای برای بیاخلاقی یا بیقانونی باشد.
شایستهسالاری باید معیار انتخاب مدیران باشد
وی شایستهسالاری را یکی دیگر از الزامات مدیریت صحیح جامعه دانست و افزود: یکی از مشکلات برخی مناطق، ترجیح دادن روابط طایفهای بر شایستگی افراد است، در حالی که ملاک انتخاب مدیر و مسئول باید علم، تخصص، تجربه، توان مدیریتی و اخلاق باشد.
حجت الاسلام دانشمند خطاب به مسئولان گفت: اگر مردم بر اساس شناخت یا تعلقات قومی و طایفهای به فردی رأی دادهاند، مسئول نباید خود را وامدار یک طایفه بداند، بلکه باید همه مردم را به یک چشم ببیند و شایستگی را معیار تصمیمگیری قرار دهد.
وی ادامه داد: شخصیت یک مسئول نباید به طایفه، قوم یا گروهی که از آن آمده وابسته باشد، بلکه باید به اندازهای دانش، تخصص، مدیریت و اخلاق داشته باشد که مردم به شخصیت واقعی او احترام بگذارند، نه اینکه از جایگاه یا وابستگیهای او هراس داشته باشند.
سیاسیکاری نباید بر خدمت به مردم سایه بیندازد
این سخنران مذهبی بیان کرد: سیاسیکاری مانند عاملی است که یک مجموعه سالم را از درون مخدوش میکند بنابراین مسئولان باید منافع مردم و شهر را بر اختلافات جناحی و سیاسی مقدم بدانند.
حجت الاسلام دانشمند با تأکید بر اینکه اختلاف سیاسی نباید مانع همکاری برای حل مشکلات مردم شود، افزود: ممکن است یک فرد دیدگاه سیاسی خاصی داشته باشد و فرد دیگری دیدگاهی متفاوت، اما زمانی که پای منافع شهر و مردم در میان است، باید اختلافات سیاسی را کنار گذاشت و برای حل مشکلات جامعه همکاری کرد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است شهری آباد و پیشرفته داشته باشیم، همه جریانها و گروهها باید برای منافع عمومی همکاری کنند و مسائل سیاسی نباید بر خدمت به مردم سایه بیندازد.
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