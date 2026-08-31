به گزارش خبرنگار مهر، تقابل تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس همواره فراتر از یک مسابقه فوتبال بوده و هر دیدار این دو تیم بخشی از تاریخ فوتبال ایران را رقم زده است؛ اما در میان ماه‌های سال، شهریور خاطرات ویژه‌ای برای هواداران دو تیم دارد. جایی که دربی‌های مهم و بعضاً تاریخی برگزار شده و حالا قرار است یک بار دیگر این ماه شاهد تقابل سرخابی‌های پایتخت باشد.

دربی ۱۰۷ استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه ۱۱ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که برخلاف سنت همیشگی، خارج از تهران برگزار می‌شود و برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر، اصفهان میزبان این دو تیم خواهد بود.

با نگاهی به تاریخچه تقابل‌های استقلال و پرسپولیس مشخص می‌شود که پیش از این، هشت بار دربی پایتخت در ماه شهریور برگزار شده است؛ هشت مسابقه‌ای که سهم هر دو تیم از خاطرات شیرین آن متفاوت بوده است.

شروع شهریوری با یک نتیجه تاریخی

اولین دربی شهریوری دو تیم در ۱۶ شهریور ۱۳۵۲ برگزار شد؛ مسابقه‌ای که به یکی از ماندگارترین دیدارهای تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد. پرسپولیس در آن مسابقه با نتیجه عجیب و تاریخی ۶ بر صفر استقلال را شکست داد.

آن مسابقه علاوه بر اختلاف گل قابل توجه، به دلیل هت‌تریک همایون بهزادی نیز در تاریخ دربی‌ها ماندگار شد و هنوز هم سنگین‌ترین شکست استقلال مقابل پرسپولیس محسوب می‌شود.

پانزده سال بعد، دو تیم بار دیگر در شهریور به مصاف هم رفتند. دربی ۱۸ شهریور ۱۳۶۷ با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دومین تجربه شهریوری سرخابی‌ها بدون برنده باشد.

بازگشت دربی شهریوری پس از سال‌ها

پس از سال‌ها وقفه، شهریور دوباره میزبان شهرآورد پایتخت شد. در ۲۵ شهریور ۱۳۹۰، استقلال و پرسپولیس در شرایطی برابر یکدیگر قرار گرفتند که آبی‌پوشان با ارائه نمایشی برتر موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسند.

فرهاد مجیدی و مجتبی جباری گل‌های استقلال را در آن مسابقه به ثمر رساندند تا آبی‌پوشان یکی از مهم‌ترین بردهای خود در دربی‌های شهریوری را جشن بگیرند.

پنج سال بعد و در ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، دو تیم دوباره در شهریور به مصاف هم رفتند اما این بار هیچ‌کدام موفق به گلزنی نشدند و مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

سه دربی شهریوری متوالی با برتری پرسپولیس

شهریور ۱۳۹۸ بار دیگر شاهد یک دربی مهم بود. در ۳۱ شهریور، پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر استقلال را شکست داد تا سرخ‌پوشان به سومین پیروزی خود در دربی‌های شهریوری برسند.

یک سال بعد، دو تیم در ۵ شهریور ۱۳۹۹ در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی مقابل هم قرار گرفتند. این مسابقه یکی از جذاب‌ترین دربی‌های شهریوری بود و پس از تساوی ۲ بر ۲ در وقت‌های قانونی و اضافه، استقلال در ضربات پنالتی به برتری رسید.

در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ نیز استقلال و پرسپولیس بار دیگر برابر یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

آخرین دربی شهریوری نیز ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد؛ دیداری که پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر استقلال را شکست داد تا تعداد پیروزی‌های خود در این ماه را افزایش دهد.

در مجموع هشت دربی قبلی که در ماه شهریور برگزار شده، پرسپولیس سه پیروزی به دست آورده، استقلال یک پیروزی در جریان مسابقه کسب کرده و چهار دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

البته اگر پیروزی استقلال برابر پرسپولیس در ضربات پنالتی دربی جام حذفی سال ۱۳۹۹ را نیز به عنوان برد در نظر بگیریم، تعداد بردهای استقلال به دو مسابقه افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین از نظر نتیجه نهایی، شهریور تاکنون ماه موفق‌تری برای پرسپولیس بوده است؛ موضوعی که می‌تواند در آستانه دربی ۱۰۷ به یکی از سوژه‌های آماری این مسابقه تبدیل شود.

حالا پس از دو سال، دربی پایتخت بار دیگر در ماه شهریور برگزار خواهد شد. استقلال و پرسپولیس چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند تا نهمین دربی شهریوری تاریخ دو تیم رقم بخورد.

آمار تاریخی دربی‌های شهریوری به سود پرسپولیس است، اما این مسابقه تفاوت مهمی با هشت دیدار قبلی دارد؛ نه در تهران برگزار می‌شود و نه شرایط دو تیم شباهت زیادی به سال‌های گذشته دارد. به همین دلیل، نتیجه این مسابقه می‌تواند فصل جدیدی در تاریخ دربی‌های شهریوری سرخابی‌ها باز کند.

آمار دربی‌های شهریوری استقلال و پرسپولیس به شرح زیر است:

* پرسپولیس: ۳ برد

* استقلال: یک برد در جریان مسابقه

* تساوی: ۴ بازی

* در صورت احتساب برد استقلال در ضربات پنالتی سال ۱۳۹۹: استقلال ۲ برد

* سنگین‌ترین نتیجه: پیروزی ۶ بر صفر پرسپولیس در سال ۱۳۵۲