سید ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرحله دوم (شفاهی) بیست‌ویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خراسان شمالی، ۹ صبح چهارشنبه در محل مجتمع شهیدین بجنورد برگزار می‌شود.

وی افزود: ۴۲ نفر از برگزیدگان آزمون کتبی که موفق به کسب نمره حد نصاب شده‌اند، به این مرحله راه یافته‌اند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به آمار برگزیدگان، تصریح کرد: در بخش خواهران، ۱۹ نفر در رشته ۱۰ جزء، ۶ نفر در رشته ۲۰ جزء و ۱۲ نفر در رشته ۳۰ جزء و در بخش برادران نیز یک نفر در رشته ۱۰ جزء، ۲ نفر در رشته ۲۰ جزء و ۲ نفر در رشته ۳۰ جزء به مرحله شفاهی راه یافته‌اند.

حسینی بیان کرد: این عزیزان در صورت کسب نمره حد نصاب در آزمون شفاهی، به ترتیب در رشته‌های ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء، درجه‌های ۵، ۴ و ۳ را کسب خواهند کرد و در صورت پاسخگویی ۹۰ درصد به بالا، می‌توانند به مراحل بالاتر (درجه ۲ و ۱) راه پیدا کنند.