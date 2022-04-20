به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با بازدید از بخش‌های نمایشگاه گفت: با بازدیدی که از غرفه‌های بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن داشتم، برآیند مثبتی را مشاهده کردم. امیدوارم هرچه بیشتر و عمیق‌تر قرآن در زندگی همه ما حضور داشته و با تاسی از قرآن و اهل بیت، زندگی و کار که برای پیشرفت و سعادت دنیوی ماست به قرآن نزدیک شود.



وی گفت: نکته مهم این است که فعالیت‌های قرآنی اموری از دل و عقیده است و کسانی که در این رشته فعالیت می‌کنند عاشقانه به آن عقیده و باور دارند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: نشر و توصیه فرهنگ قرآنی نیاز به ارائه گسترده ای دارد تا مردم از قشر و دیدگاه‌های مختلف در این مکان معنوی حضور یابند. همه وجود و هستی ما قرآن است و رشد و پیشرفت و سعادت در پرتو قرآن روی می‌دهد.

وی در خصوص فعالیت‌های بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: نمایشگاه قدم خوب و مؤثر است که با تنوع از فعالیت‌هایی که در این نمایشگاه مشاهده کردم زمینه جلب و جذب خوبی را فراهم می‌کند.بهر حال برگزاری این دوره از نمایشگاه برآیند مثبتی دارد و همه این فعالیت‌ها باید مورد حمایت قرار گیرد.

اسلامی در پاسخ به این سوال که برگزاری این دست از نمایشگاه‌های تا چه اندازه در فرهنگ قرآنی عموم مردم تأثیر دارد، گفت: طبیعی است مؤثر است اینکه مردم ببینند و با قرآن آشنا شوند بسیار عملکرد خوبی دارد. در طول قرن‌ها قرآن مهجور واقع شده است. برای اینکه ما با قرآن زندگی کنیم باید آن را بفهمیم. برای فهم نیاز به خواندن و تدبر و آشنایی با مفاهیم نیاز دارد. کسی در این رشته کار می‌کند باید پرحوصله و صبور باشد تا خداوند عنایت خودش را همراه کرده و نتیجه فعالیت‌ها را ببینیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر حمایت فعالان قرآنی افزود: کسانی که در این امور فعالیت می‌کنند باید حمایت شوند تا فرهنگ قرآنی گسترش پیدا کرده و همه نسل‌ها با تفکر قرآنی پرورش یافته و زندگی کنند.

اسلامی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم برای برنامه‌های سبک زندگی تأکیدات ویژه ای دارد، عنوان کرد: حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان بر فعالیت‌های دینی و قرآنی عقیده و تاکید ویژه دارند. امیدواریم رفتار دولتمردان منطبق با قرآن باشد تا از این امر نشر فعالیت‌های قرآنی را شاهد باشیم.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ۲۷ فروردین تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.