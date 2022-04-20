به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری سریال «بی‌نشان» به کارگردانی راما قویدل و نویسندگی مشترک آزیتا ایرایی و مهدی حمزه به پایان رسید.

مرتضی رزاق‌کریمی تهیه‌کننده سریال با اعلام این خبر بیان کرد: فیلمبرداری پروژه «بی‌نشان» همزمان با نیمه رمضان در شهر کربلا تمام شد.

وی ادامه داد: پرویز فلاحی‌پور و اکبر رحمتی ۲ بازیگری بودند که در کربلا جلوی دوربین فرشاد گل‌سفیدی رفتند.

رزاق‌کریمی در پایان صحبت‌هایش درباره آخرین وضعیت این سریال خاطرنشان کرد: «بی‌نشان» که برای پخش از شبکه سه سیما ساخته شده است این روزها مراحل پس‌تولید را پشت سر می‌گذارد.

همزمان با اعلام خبر پایان مراحل تولید این سریال، چهار بازیگر دیگر این پروژه نیز معرفی شدند و لیست بازیگران تکمیل شد. بدین ترتیب مالک سراج، مهری آل‌آقا، بهار نوحیان و سوسن مقصودلو از جمله دیگر نقش‌آفرینانی هستند که در این سریال حضور دارند.

مجید واشقانی، نیلوفر پارسا، پرویز فلاحی‌پور، سعید زارعی، هلن نقی‌لو، نیوشا ضیغمی، مریم کاویانی، مهدی فقیه، کاظم هژیرآزاد، اکبر رحمتی، رضا ایرانمنش، توماج دانش‌بهزادی، قاسم زارع، احسان امانی، نسرین نکیسا، پویان گنجی و صادق ملک از جمله بازیگران «بی‌نشان» هستند که پیش از این نامشان رسانه‌ای شده بود.