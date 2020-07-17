ادامه چالش ها در واردات نهاده های دامی

عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به متوقف شدن ترخیص امانی نهادههای دامی بدلیل ابلاغیه بانک مرکزی به گمرکات گفت: بانک مرکزی در شرایط جاری نه تنها از تخصیص ارز خودداری میکند بلکه با صدور بخشنامه به بانکها مبنی بر عدم صدور تائیدیه ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهادههای دامی از گمرکات نیز ممانعت ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: نهادههای دامی از گروه فرآوردههای کشاورزی هستند و کشور ما به دلیل قرار گرفتن در منطقه گرم و خشک با بارندگی کم ملزم به تأمین این محصولات از طریق واردات است.
وی با بیان اینکه نابسامانی در وضعیت صنایع دام و طیور ناشی از عدم تأمین نهادههای دامی است، افزود: تحریم شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی در واردات نهادههای دامی که ماده اولیه صنایع دام و طیور هستند، اختلالاتی ایجاد کرده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران ادامه داد: خوشبختانه با تغییرات ایجاد شده در وزارت صمت و کارگروه ارزی نشانههای بهبود اوضاع و شفافیت در تصمیم گیری ها و ضوابط به چشم میخورد تا جایی که در هفته گذشته برای اولین بار نمایندگان تشکلهای ذی ربط به کارگروه دعوت شده و نظرات آنان را شنیدند و تخصیص ارز به نهادههای رسوبی را با حضور تشکل مصوب کردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون تن جو و ذرت رسوبی در بنادر وجود دارد، تصریح کرد: عدم تأمین ارز مهمترین چالش در مسیر تأمین نهادههای دامی محسوب میشود که برای رفع این مشکل هفته گذشته وزارت صمت درخواست تأمین ارز برخی شرکتهای واردکننده نهادههای دامی را به بانک مرکزی ارسال کرد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پس از مذاکرات انجام شده برای تأمین ارز جهت ترخیص نهادههای دامی رسوبی شده و تعیین نوع ارز و میزان آن تا کنون تخصیص ارز برای لیست شرکتهای ارسالی را انجام نداده و همین امر بازار نهادههای دامی را نابسامانتر کرده است.
حاجی زاده گفت: بدون تردید در صورت تأمین ارز برای ترخیص نهادههای دامی رسوبی و عرضه آنها در بازار میتوان بازار نهادههای دامی را به آرامش رساند ولی مساله اصلی این است که بانک مرکزی نه تنها در شرایط جاری از تخصیص ارز خودداری میکند بلکه با صدور بخشنامه به بانکها مبنی بر عدم صدور تائیدیه برای ثبت سفارش کالاهای رسوبی در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهادههای دامی از گمرکات نیز ممانعت کرده است.
وی با اشاره به تبعات کمبود نهادههای دامی در بازار که ریشه آن را باید در عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات این نوع محصولات جستجو کرد، اظهارداشت: بدون تردید عدم تأمین نهادههای دامی باعث ایجاد گرانی و سو استفاده در بازار این کالا و همچنین بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور میشود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران درباره مشکلات عرضه نهادههای دامی در سامانه بازارگاه نیز تصریح کرد: صدور حواله برای عرضه نهادههای دامی منجر به ایجاد گرانی در این بازار میشود.
حاجی زاده خاطرنشان کرد: سامانه بازارگاه زمانی میتواند کارایی لازم برای عرضه نهادههای دامی داشته باشد که از یک سو اشکالات این سامانه برطرف شود و از سوی دیگر نهادههای دامی به میزان کافی برای عرضه از طریق این سامانه در کشور وجود داشته باشد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران متذکر شد که برای عبور از مشکلات ایجاد شده در بازار نهادههای دامی از مرحله تأمین تا مصرف باید اقدامات لازم در راستای تأمین ارز و یا ترخیص اعتباری نهادههای دامی از سوی بانک مرکزی انجام شود.
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