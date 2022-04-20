به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه قرارگاه عملیاتی طرح شهید سردار سلیمانی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات کوثر استانداری ضمن بیان اینکه ویروس کرونا نشان داده که غیرقابل‌پیش‌بینی است، ابراز داشت: دورنمای مشخصی از فعالیت‌های این بیماری وجود ندارد و شاهد عملکرد پیچیده در فعالیت و رفتار آن هستیم.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به فعال بودن ویروس کرونا در جامعه باید هشیاری و آمادگی‌ها افزایش یابد، افزود: براساس مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا می‌بایست از ظرفیت طرح شهید سلیمانی برای رعایت بیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی خصوصاً در شب‌های قدر استفاده شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان بابیان اینکه درحال حاضر شاهد وضعیت باثبات‌تر کاهش مبتلایان به کرونا در استان هستیم، ابراز داشت: برای به حداقل رسیدن مبتلایان به کرونا می‌طلبد تا همچنان پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

کارخائی بابیان اینکه فعال شدن طرح شهید سلیمانی برای همیاری و همکاری بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا در استان سمنان لازم است، تصریح کرد: برگزاری مستمر جلسات قرارگاه در سطح شهرستان‌ها با حضور فرمانداران و فرماندهان سپاه شهرستان‌ها و مسئولین شبکه بهداشت و درمان در سطح شهرستان‌ها مورد تاکید است.

وی بابیان اینکه واکسیناسیون یکی از راه‌های مفید برای مقابله با کرونا است، افزود: در شرایط حال حاضر فرصت‌های مناسبی برای تکمیل واکسیناسیون در شهرها و روستا فراهم است که می‌توان با استفاده از طرح شهید سلیمانی به فرهنگ‌سازی و اقناع‌سازی در این زمینه بهره برد.