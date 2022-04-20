سرپرست دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، «مریم بردبار» را به عنوان «سرپرست دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س)» منصوب کرد.

وی در این حکم انتصاب خطاب به دکتر بردبار آورده است؛ نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س)» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری استادان، مدیران و کارکنان گرامی، تمامی امکانات آن دانشگاه را جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگ‌سازی کار تیمی و جهادی و اجرای محورهای سند «دانشگاه اسلامی» در راستای تحقق راهبردهای «بیانیه گام دوم»؛ به ویژه تلاش برای تربیت نسل زمینه‌ساز «سبک زندگی اسلامی»، تقویت بنیان خانواده و نقش‌آفرینی شایسته بانوان فرهیخته در تراز انقلاب اسلامی، به کار گیرید.

توفیق روزافزون سرکار عالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

دکتر مریم بردبار (متولد ۱۳۵۴ قم) عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه قم با مرتبه دانشیار است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون گروه شیمی و مدیر امور دانشجویی دانشگاه قم اشاره کرد. دکتر بردبار مجری چندین طرح پژوهشی بوده و ده‌ها مقاله علمی پژوهشی از وی منتشر شده است.

وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از خدمات دکتر نسرین صادق‌زاده رئیس سابق دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) در مدت تصدی مسئولیت این مؤسسه آموزش عالی قدردانی کرد.