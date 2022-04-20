مخبر خواستار پیگیری حقابه هیرمند در استان سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در پی گزارش نماینده اعزامی خود به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از چاه نیمه‌های چهارگانه مناطق مرزی سیستان، در دستورات جداگانه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه و معاون بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول، خواستار پیگیری مجدانه برای تأمین حقابه هیرمند از دولت افغانستان شد.

وی تصریح کرد: دولت مستقر در افغانستان باید به این حقابه که طبق توافق‌های معتبر بین المللی، متعهد به رهاسازی آن برای بهره مندی مردم استان سیستان و بلوچستان است، پایبند باشد و هرچه سریع‌تر این موضوع را حل نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزارت نیرو خواست تمهیدات لازم را برای پیشگیری از بروز مشکلات در تابستان امسال برای تأمین آب شرب مردم این منطقه در نظر بگیرد.

مخبر اظهار کرد: دولت مشغول برنامه ریزی برای دسترسی مردم و کشاورزان منطقه به آب پایدار در سال‌های آتی است و در خصوص انتقال آب از دریای عمان برنامه ریزی های دقیقی در حال انجام است.

گفتنی است، قرارداد حقابه هیرمند در سال ۱۳۵۱ بین تهران و کابل امضا شده و این کشور متعهد به آزادسازی آب در رود هیرمند این منطقه برای بهره مندی دشت سیستان و دریاچه هامون است.