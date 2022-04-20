به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی عصر چهارشنبه در بازدید از مراکز تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی در اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل در کشور جز تولیدکنندگان مهم فرآوردههای دامی مختلف است و چهار میلیون واحد دامی در این استان وجود دارد که به امنیت غذایی استان و کشور کمک میکند.
وی تصریح کرد: در این میان دامپزشکی در بحث مقابله با حدود ۸۷۵ نوع بیماری مشترک بین انسان و دام بر سلامت جامعه تأثیر بسزایی دارد و در خط مقدم مبارزه است.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: تنها ۱۸۵ نفر نیروی دامپزشکی با وجود مشکلات و کاستیها برای تضمین سلامت بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت استان اردبیل مشغول فعالیت هستند.
تکلوی افزود: نظارت این مجموعه در تمام اوقات سال از مرحله تولید تا سر سفره مردم صورت میگیرد که شامل اطمینان از سلامت خوراک دام، استفاده از افزودنیها، داروها تا واکسیناسیون علیه بیماریها و نحوه فعالیت کشتارگاهها است به گونهای که در دوران شیوع کرونا برخی دستگاهها به حالت تعطیل و نیمهتعطیل درآمدند اما دامپزشکی به طور مستمر به ارائه خدمات پرداخت.
وی یادآور شد: حدود ۲۰ سال پیش برخی خانوادهها درگیر بیماریهایی مانند تب مالت بودند که جز بیماریهای مشترک بین انسان و دام به شمار میرود اما امروز به طور تقریبی میتوان گفت که جلوی سرایت آن گرفته شده و در استان و کشور ریشهکن شده است.
تکلوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همکاران دامپزشکی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان وارد عمل شدند و امروز محدودیتهایی که پیشتر در مورد مصرف فرآوردههای دامی و لبنی وجود داشت، اعمال نمیشود و به صورت رایگان واکسیناسیون علیه این بیماری صعبالعلاج صورت میگیرد.
وی به تلاشها برای مقابله با بیماریهای خطرناکی مانند کیست هیداتیک و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اشاره کرد و ادامه داد: همچنین ۱۱ شرکت پخش دارو و واکسن در استان اردبیل داریم که بحث دام را از نظر بهداشتی پشتیبانی میکنند و ۹۱ داروخانه و مطبهای دامپزشکی نیز به صورت پاره وقت و تمام وقت در نقاط مختلف استان مشغول فعالیت هستند.
تکلوی با اشاره به فعالیت هشت کشتارگاه صنعتی دام و طیور اضافه کرد: در نتیجه این فعالیتها استان در گوشت قرمز تولیدکننده و صادرکننده است و سالانه ۳۱ هزار تن گوشت قرمز تولید میشود که بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تن مصرف داخلی است و سایر تولیدات به دیگر استانها ارسال میشود.
وی بیان کرد: همچنین حدود ۵۱ تا ۵۲ هزار تن گوشت مرغ سالانه در استان اردبیل تولید میشود که ۳۰ هزار تن مصرف داخلی است و سایر آن به استانهای همجوار از جمله آذربایجان شرقی و حتی استانهای مرکزی صادر میشود.
تکلوی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: استان اردبیل در تولید جوجه یکروزه نیز سرآمد کشور است به طوری که ۱۱ درصد جوجه یکروزه کشور در این استان تولید میشود که این امر یک ظرفیت بزرگی برای پرورش مرغ گوشتی است که برای منظور هشت میلیون و ۴۵۰ هزار قطعه در هر دوره جوجهریزی صورت میگیرد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به تولید حدود ۹ هزار تن آبزی در سال تصریح کرد: همچنین ۸۵ هزار تن عسل سالانه در کشور تولید میشود که هشت هزار و ۳۰۰ تن آن مربوط به استان اردبیل است و در کنار اینها کارخانههای خوراک دام، طیور، آبزیان و بستهبندی عسل نیز در استان فعال هستند.
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