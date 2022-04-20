آغاز پخش ۴ سریال ایرانی و خارجی از شبکه تماشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، مجموعه‌های «طوفان شن»، «بینوایان»، «قصه های تبیان» و سرگذشت از امشب ۳۱ فروردین در چهار باکس مختلف روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

ساعت ۱۸

«طوفان شن» به کارگردانی جواد شمقدری و نویسندگی شمقدری و سعید سهیلی محصول سال ۱۳۷۵ است.

این سریال برگرفته از نسخه بلند فیلم سینمایی «طوفان شن» است.

در این اثر دهه هفتادی هنرمندانی چون احمد نجفی، فیروز بهجت محمدی، حسین انصاری، مهشید افشارزاده و ... ایفای نقش می‌کنند. «طوفان شن» بر اساس روایتی از واقعه حمله نظامی آمریکا به ایران در سال ۱۳۵۹ ساخته شده است.

پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مقامات آمریکایی تصمیم می‌گیرند علیه ایران اسلامی و انقلاب نوپای آن دست به تجاوز نظامی بزنند. یک مأمور مخفی پنتاگون راهی ایران می‌شود تا مقدمات این تجاوز را مهیا کند. حمله نظامی آغاز می‌شود، اما توفان شن صحرای طبس حوادث دیگری را رقم می‌زند.

ساعت ۲۲

مجموعه کوتاه «بینوایان» به کارگردانی تام شانکلند محصول ۲۰۱۸ انگلستان است که بر اساس رمانی فرانسوی به همین نام اثر ویکتور هوگو ساخته شده است.

رمان بینوایان، اثر کلاسیکی از ادبیات فرانسه به قلم ویکتور هوگو یکی از آثار شاخص ادبیات جهان است که زندگی مردی به نام ژان والژان که به دست مفتش های ژاور دستگیر می شود را نشان می دهد. این رمان بیانگر تیره‌روزی و تنگدستی طبقه فقیر جامعه در فرانسه ناآرام پس از ناپلئون است.

از این رمان آثار سینمایی و تلویزیونی بسیاری تا کنون ارائه شده که تام شانکلند در سال ۲۰۱۸ یک نسخه جدید از آن را به صورت یک مجموعه تلویزیونی ارائه داده است.

در این سریال دومینیک وست، دیوید اویلوو، عدیل اختر، لی لی کالینز و الی بمبر به هنرمندی پرداخته‌اند.

مجموعه کوتاه شش قسمتی «بینوایان» با ترجمه وحید جانفرسا و صدابرداری اکبر صالحی برای پخش از تلویزیون آماده شده است.

علی همت مومیوند، سعید مظفری، اکبر منانی، بهروز علی محمدی، ناهید امیریان و شراره حضرتی از جمله دوبلورهایی هستند که صداپیشگی کاراکترهای سریال را به عهده داشته اند.

ساعت ۲۳

مجموعه «قصه‌های تبیان»، سریال ایرانی به تهیه‌کنندگی فرج الله سلحشور در ژانر ملو درام، مذهبی و تاریخی است.

این مجموعه تلویزیونی در ۴۵ اپیزود توسط کارگردانان جوان به تهیه کنندگی زنده یاد فرج الله سلحشور و مشاور کارگردانی جمال شورجه و مشاور فیلمنامه منصور براهیمی جلوی دوربین رفت.

فیلمنامه «قصه های تبیان» با محوریت،موضوعات قرآنی به نگارش درآمده و همه داستان ها و روایات آن بر اساس اتفاقات و داستان های واقعی جلوی دوربین رفته است.

ساعت ۲۴

مجموعه تلویزیونی «سرگذشت» به کارگردانی سید جمال سیدحاتمی تولید شده و هر اپیزود داستان جداگانه ای به همراه بازیگران متفاوت دارد. مجازات جایگزین زندان، بحران خانواده و طلاق از موضوعات اصلی این سریال می باشد و به قلم مجید اسماعیلی پارسا و امیرمحمد عبدی به نگارش درآمده است.

مجموعه تلویزیونی «سرگذشت» به تهیه‌کنندگی بهروز مفید تولید شده است.