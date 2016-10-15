آرش زینال خیری مدیر تولید مجموعه تلویزیونی «قصه های تبیان» به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه اپیزودیک که بر اساس داستان های واقعی و موضوعات قرآنی ساخته شده تمامی مراحل فنی را به پایان رسانده و برای پخش تلویزیونی آماده است.

وی افزود: «قصه های تبیان» در موسسه فرهنگی هنری تبیان تولید شده است و فیلمنامه آن با محوریت موضوعات قرآنی به نگارش درآمده و همه داستان ها و روایاتش بر اساس اتفاقات و داستان های واقعی جلوی دوربین رفته است.

مجموعه تلویزیونی «قصه های تبیان» در ۴۵ اپیزود توسط کارگردانان جوان به تهیه کنندگی زنده یاد فرج الله سلحشور و مشاور کارگردانی جمال شورجه و مشاور فیلمنامه منصور براهیمی جلوی دوربین رفت.

حسین زندباف تدوینگر، محمد فرشته نژاد آهنگساز، آرش قاسمی و علی نوری صداگذار از جمله عواملی بودند که در این پروژه تلویزیونی حضور داشتند.