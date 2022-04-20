مراسم احیای شبهای قدر در ۲۷ بقعه متبرکه قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عطاالله جباری با اشاره به فرا رسیدن لیالی قدر و سالروز شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) اظهار کرد: بر این اساس و در چارچوب طرح ضیافت الهی ماه رمضان، مراسم ویژه‌ای شامل احیای شب‌های قدر و سوگواری شهادت امام اول شیعیان با محوریت بقاع متبرکه استان تدارک دیده شده است.

وی افزود: هر چند همه بقاع به فراخور جمعیت ساکن در منطقه و امکانات خود، مراسمی را به این منظور برگزار می‌کنند، اما ویژه برنامه‌های شاخص اوقاف در ۲۷ بقعه برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم این مراسم را شامل سخنرانی اساتید حوزوی، قرائت ادعیه لیالی قدر و مداحی دانست و گفت: از دیگر برنامه‌های احیای قدر در جوار امامزادگان می‌توان به حضور مبلغان مذهبی در غرفه‌های گوناگون خیمه معرفت ضیافت الهی اشاره کرد.

وی ادامه داد: این خیمه‌ها از ابتدای ماه رمضان برپا شده‌اند و روزانه شاهد حضور گسترده مردم در آنها هستیم اما در سه شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم، زمان فعالیت آنها تا حوالی سحر بوده و روحانیون مبلغ و متخصص در حوزه‌های گوناگون همچون کودک و نوجوان، مباحث قرآنی و مشاوره و پاسخگویی به احکام شرعی، در خدمت زائران و عزاداران خواهند بود.

جباری عنوان کرد: توزیع افطاری ساده در ایستگاه‌های صلواتی برپا شده در مجاورت برخی از بقاع، ضیافت سحری در بعضی از حرم‌های مطهر امامزادگان و نیز پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم احیای شب‌های قدر، بخش دیگری از برنامه‌های بقاع متبرکه در این سه شب محسوب می‌شوند.