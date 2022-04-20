  1. استانها
  2. قم
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۸:۲۱

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان قم:

مراسم احیای شبهای قدر در ۲۷ بقعه متبرکه قم برگزار می شود

مراسم احیای شبهای قدر در ۲۷ بقعه متبرکه قم برگزار می شود

قم-معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان قم از برگزاری مراسم احیای شب‌های قدر در ۲۷ بقعه شاخص نواحی و بخش‌های مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عطاالله جباری با اشاره به فرا رسیدن لیالی قدر و سالروز شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) اظهار کرد: بر این اساس و در چارچوب طرح ضیافت الهی ماه رمضان، مراسم ویژه‌ای شامل احیای شب‌های قدر و سوگواری شهادت امام اول شیعیان با محوریت بقاع متبرکه استان تدارک دیده شده است.

وی افزود: هر چند همه بقاع به فراخور جمعیت ساکن در منطقه و امکانات خود، مراسمی را به این منظور برگزار می‌کنند، اما ویژه برنامه‌های شاخص اوقاف در ۲۷ بقعه برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم این مراسم را شامل سخنرانی اساتید حوزوی، قرائت ادعیه لیالی قدر و مداحی دانست و گفت: از دیگر برنامه‌های احیای قدر در جوار امامزادگان می‌توان به حضور مبلغان مذهبی در غرفه‌های گوناگون خیمه معرفت ضیافت الهی اشاره کرد.

وی ادامه داد: این خیمه‌ها از ابتدای ماه رمضان برپا شده‌اند و روزانه شاهد حضور گسترده مردم در آنها هستیم اما در سه شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم، زمان فعالیت آنها تا حوالی سحر بوده و روحانیون مبلغ و متخصص در حوزه‌های گوناگون همچون کودک و نوجوان، مباحث قرآنی و مشاوره و پاسخگویی به احکام شرعی، در خدمت زائران و عزاداران خواهند بود.

جباری عنوان کرد: توزیع افطاری ساده در ایستگاه‌های صلواتی برپا شده در مجاورت برخی از بقاع، ضیافت سحری در بعضی از حرم‌های مطهر امامزادگان و نیز پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم احیای شب‌های قدر، بخش دیگری از برنامه‌های بقاع متبرکه در این سه شب محسوب می‌شوند.

کد مطلب 5471916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها