به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدباقر سلیمی رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با برنامه ریزی لازم و بکارگیری حداکثر توان طرحهای ترافیکی ویژه این شبها را به منظور هدایت و مدیریت ترافیک، ایجاد فضای مناسب و ایمن در مقابل و محیط پیرامونی اماکن مقدسه، بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها و تکایای مذهبی در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است.
سلیمی گفت: در این خصوص چنانچه به منظور تأمین ایمنی ترافیکی شهروندان و پیشگیری از بروز گرههای ترافیکی و تصادفات در معابر یا نقاطی خاص نیاز به اعمال محدودیت توقف و تردد ضرورت داشته باشد توسط پلیس راهور محل از طریق رسانههای محلی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح از سامانهها و دوربینهای نظارتی و کنترل تخلفات در معابر درون شهری خصوصاً مسیرهای منتهی به اماکن مذهبی شاخص بهره برداری خواهد شد افزود: اولویت مجموعه پلیس راهور به عنوان خادمین هموطنان عزیز، ارائه خدمات ترافیکی، انتظام بخشی، تسهیل و روان سازی تردد و ارتقا ایمنی ترافیک میباشد و به همکاران تاکید بر عدم اعمال قانون شرکت کنندگان در مراسمات در معابر حاشیهای محل برگزاری مراسم احیا شده است.
رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: انتظار داریم همه شهروندان عزیز نسبت به توجه به توصیههای خدمتگزاران خودشان در مجموعه پلیس راهور توجه داشته و در صورت امکان به صورت پیاده و یا با استفاده از وسایل نقلیه عمومی در این مراسم و اماکن حاضر شوند.
سرهنگ سلیمی تصریح کرد: در صورت تردد با وسیله نقلیه شخصی، از تردد و توقف در مسیرهای محدوده اجرای مراسم خودداری و در صورت ضرورت در فاصله و محل مناسبی که موجب انسداد مسیر و یا ایجاد گره ترافیکی نمیگردد توقف نمایند.
وی همچنین در خصوص استفاده کنندگان از موتورسیکلت افزود: این عزیزان حتماً وسیله نقلیه خود را در محلهای تعیین شده و با فاصله مناسب از محل مراسم پارک نمایند.
رئیس پلیس ترافیک شهری از همه رانندگان محترم درخواست نمود: در معابر شهری و محدوده اجرای مراسمات، با توجه کامل به جلو و رعایت سرعت مطمئنه تردد نموده و مراقب تردد عابرین پیاده باشند و عابرین پیاده حتماً از پیاده روها استفاده نمایند.
سرهنگ سلیمی در پایان اظهار داشت: از روزه داران محترم خواهشمندیم از نشستن در سطح سواره رو معابر حاشیه اماکن برگزاری مراسم خودداری نمایند.
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