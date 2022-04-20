عملیات ویژه نظامی تا تامین امنیت کامل ساکنان دونباس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: فاجعه در دونباس و اقدامات تروریستی، مسکو را مجبور به آغاز عملیات برای کمک به هموطنان خود در لوهانسک و دونتسک کرد.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: عملیات (ویژه نظامی) تا تامین امنیت کامل ساکنان دونباس ادامه داشته و به لطف روسیه، صلح به این منطقه باز می‌ گردد.

گفتنی است که روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف از این اقدام را «حفاظت از افرادی که به مدت هشت سال توسط رژیم کی یف در معرض قلدری و نسل کشی قرار گرفته اند»، نامید.

همچنین این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.