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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۵۶

مشاور رئیس سازمان سنجش:

۹۶ هزار نفر در کنکور دکتری ۱۴۰۱ انتخاب رشته کردند

۹۶ هزار نفر در کنکور دکتری ۱۴۰۱ انتخاب رشته کردند

مشاور رئیس سازمان سنجش با اشاره به پایان مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ گفت: در نهایت ۹۶ هزار و ۱۶۰ نفر در این آزمون انتخاب رشته کردند.

علیرضا کریمیان مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

وی افزود: انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ از پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آغاز شد و پس از تمدید، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا سه شنبه ۳۰ فروردین ماه فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته حداکثر ۵۰ کدرشته، اقدام کنند.

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: در نهایت ۹۶ هزار و ۱۶۰ نفر از افراد مجاز نسبت به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ اقدام کردند.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ در روز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۱۸۶ هزار داوطلب برگزار شد. از میان ۱۸۶ هزار داوطلب دکتری تعداد ۱۳۷ هزار و ۱۱۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و …) در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد. در نهایت ۲۴ هزار و ۲۵۴ در دوره دکتری تخصصی پذیرفته می‌شوند.

کد مطلب 5471939

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