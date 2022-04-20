تشکیل ۲۶ پرونده تخلف اقتصادی در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی‌پور ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سالن اجلاس فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه اینکه آستارا از سه مرز زمینی، ریلی و دریایی با جمهوری آذربایجان برخوردار بوده امنیت اقتصادی در حوزه صادرات و واردات در این شهرستان یک امر ضروری است.

فرماندار آستارا افزود: دستگاه‌هایی که در حوزه مرزی همچون گمرک فعال هستند باید با سرعت بیشتری به عملیات خود در این حوزه همت ورزیده و جلوی آسیب به اقتصاد کشور را از این طریق بگیرند.

انجام ۸۰ درصد صادرات گیلان از مرز آستارا

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد صادرات استان گیلان از مرزهای سه‌گانه این شهرستان صورت می‌گیرد، تصریح‌کرد: اهمیت آستارا بر هیچ کسی پوشیده نیست و باید با یک نگاه متفاوت این شهرستان را مورد ارزیابی قرار داده و مشکلاتش را بررسی کرد.

رضایی‌پور گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گیلان باید در این شهرستان یک انبار کشف کالا برای حل مشکلات اداری و فیزیکی ایجاد کند و به سرعت باید این مورد را برای ایجاد یک بروکراسی منطقی انجام داد.

فرماندار آستارا گفت: دولت تمام تلاش خود را برای عدم آسیب به اقتصاد و اشتغال کشور در حوزه مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز انجام می‌دهد و در این مورد باید دسترسی‌های لازم به پنجره واحد صورت گرفته و مبادی ورودی قاچاق کالا و ارز در نطفه مسدود شود.

وی به آسیب‌های پدیده شوم قاچاق به تولید و اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره با جدیت و به شدت در جریان بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این حوزه فعالیت مستمر دارد.

تشکیل ۲۶ پرونده تخلف اقتصادی طی دو ماه گذشته در آستارا

رضایی‌پور به نقش مهم تعزیرات حکومتی در مقابله با پدیده شوم قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: اداره تعزیرات حکومتی آستارا طی ۲ ماه گذشته، به ۲۶ پرونده تخلف اقتصادی شامل قاچاق خودرو، لوازم خانگی و لوازم بهداشتی رسیدگی نموده است و از حیث مقابله با متخلفان و مصادیق قاچاق کالا و ارز نقش مهمی دارد.

فرماندار آستارا تاکید کرد: راه‌اندازی اسکنر در بارانداز ریلی شهرستان آستارا مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش کشفیات مرزبانی شهرستان آستارا در حوزه قاچاق کالا، تصریح‌کرد: ۲۸۵ درصد دارو، ۷۲ درصد پارچه و ۱۶۴ درصد سلاح شکاری به همت مرزبانان کشف و ضبط شد که نشان از افزایش کشفیات دارد.

رضایی‌پور اضافه کرد: سال گذشته در گمرک آستارا ۶۰ دستگاه انواع خودرو اعم از سواری و کامیون کشنده، ۲ هزار و ۶۸۹ گرم شمش طلا، ۷ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۱۳۰ رول پارچه اسپان باند (تولید ماسک و البسه پزشکی) و ۲۱۰ ویال آمپول بوتاکس کشف و ضبط شد.