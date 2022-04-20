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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۸:۰۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد؛

برخورد با ۱۰ نانوایی متخلف کرمانشاهی

برخورد با ۱۰ نانوایی متخلف کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از برخورد با ۱۰ نانوایی متخلف کرمانشاهی خبر داد.

قهرمان شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت بر نانوایی‌ها با هماهنگی دادستانی و بازرسان دستگاه‌های نظارتی ،۱۰ واحد نانوایی پس از نصب پلاکارد تخلف بر سردرب محل نانوایی به مدت ۱۵ روز به علت گرانفروشی و کم فروشی و … به مردم عزیز معرفی شدند.

وی افزود: در صورت مشاهده و محرز شدن تخلف صنفی با هماهنگی لازم و قانونی که با دیگر دستگاه‌های قضائی و نظارتی انجام شده با متخلفین و اجحاف کنندگان در حق مصرف کنندگان و با متخلفین اقتصادی برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: در اجرای عملیاتی طرح ضیافت برنامه ریزی لازم در جهت گشت‌ها به صورت صبح و بعد از ظهر شده و تا پایان ایام ماه مبارک ادامه دارد و نظارت بر کالاهای اساسی و برخورد جدی و قانونی با متخلفان در دستور کار است.

وی ادامه داد: گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری بازرسان دستگاه‌های نظارتی از تعدادی واحدهای صنفی در سطح شهر بازرسی نموده و با بررسی دفاتر و فاکتورهای فروش برای تعداد ۳۱۰ واحد صنفی متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل داده شده که در شعب تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی و صدور رأی می‌باشد و تعزیرات حکومتی در این راستا با متخلفین بدور از اغماض برخورد قانونی عمل خواهد کرد

کد مطلب 5471989

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