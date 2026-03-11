به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی چهارشنبه شب در نشست خبری که در قرارگاه رسانه ای امام شهید خامنه ای برگزار شد، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع شبه قضائی و زیرمجموعه وزارت دادگستری فعالیت دارد و سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز صلاحیت رسیدگی را دارد که براساس قانون وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: در این ایام با توجه به شرایط رخ داده، طبق برنامه ریزی و تصمیم در خوزستان، شاید برای اولین با در کشور، در راستای تقویت نظارت بر بازار مجتمعی در مرکز استان با حمایت استاندار تشکیل شد که مقرر شد همه دستگاه های نظارتی حضور داشته باشند و در قالب گشت های مشترک نظارت بر بازار را انجام دهند.

وی ادامه داد: تشکیل این مجتمع ساختار سازمان‌ها را تغییر نمی دهد و هر دستگاه نظارتی می تواند به صورت جداگانه نظارت های خود را داشته باشد. در حال حاضر هشت منطقه تقسیم بندی شده و در اختیار هر کدام از دستگاه های نظارتی اصلی قرار داده شده تا همه مناطق پوشش داده شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: از ابتدای تشکیل مجتمع تاکنون شروع با قوتی داشته ایم و تعداد گشت های مشترک با پشتیبانی بسیاری از دستگاه ها انجام شد. در راستای این گشت ها امروز با وجود تعطیلی، یازده تیم در بازارها حضور پیدا کردند.

طیبی با بیان اینکه در این ایام اولویت نظارت با کالاهای اساسی پرمصرف و نانوایی ها است، اظهار کرد: برای تامین کالاهای اساسی برنامه ریزی شده و در حال حاضر با کمبود مواجه نیستیم. همچنین در بازدید صورت گرفته از میادین تره بار اصلی و بازار این اقلام نیز موجود است.

وی با اعلام اینکه این تیم های نظارتی به نحوی اعزام می شوند که در سطح بازار بازخورد داشته باشند، تاکید کرد: در این روزها برخورد پیشگیرانه صورت گرفت، در مواجه با تخلف های مهم تشکیل پرونده، برخوردهای قاطع و حتی چند مورد پلمب واحد صنفی صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اضافه کرد: در نظارت های صورت گرفته کشفیاتی داشتیم که از جمله آن ها می توان به کشف یک عرضه کننده مرغ تاریخ مصرف گذشته و حدود سه محوله آرد ۱۵۰ کیسه ای و ۵۰ کیسه ای اشاره کرد که در نانوایی های عرضه کننده خدمات توزیع خواهند شد.

طیبی گفت: چنانچه فردی در این ایام تخلف داشته باشد با سرعت و فوریت در محل حاضر می شویم و قطعا برخوردی قاطع و بازدارنده خواهیم داشت. البته طی بازدید هایی که صورت گرفته برخی اصناف با قیمت مناسب کالا ارایه می کردند که به ثبات بازار کمک می شود

وی تاکید کرد: چنانچه افرادی در این ایام سو استفاده داشته باشند و تخلفاتی که موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کند حتما با آن ها برخورد قاطع خواهیم داشت و اشد مجازات برای آن ها در نظر گرفته می شود. همچنین علاوه بر مجازات های تعزیراتی، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با دادستان، در برخی موارد چنانچه مجازات های تعزیراتی بازدارنده نباشد از ظرفیت مراجع قضائی استفاده می شو به طور مثال برخی نانوایی هایی که با وجود اخذ آرد، در نوبت های در نظر گرفته شده پخت نداشته و تعطیل می کنند علاوه بر قطع سهمیه پلمب نیز در نظر گرفته شده است.