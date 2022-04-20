پرونده یحیی در استیناف/کاهش محرومیت تقریبا قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل بدرفتاری در دربی ۹۸ پایتخت مقابل استقلال تهران در قبال مقام رسمی مسابقه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و ۶ جلسه محرومیت از همراهی تیم در مسابقات لیگ برتر که ۲ جلسه آن به مدت یک سال تعلیقی است، محکوم شد که این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است.

همین امر سبب اعتراض رسمی باشگاه پرسپولیس و سرمربی این تیم نسبت به این رأی شد تا او بتواند در هفته‌های پایانی رقابت‌های لیگ برتر روی نیمکت این تیم بنشیند.

رقابت تنگاتنگ استقلال و پرسپولیس در بالای جدول برای کسب قهرمانی باعث شد تا مدیران باشگاه پیگیر این پرونده شده و خواستار رسیدگی زودتر نسبت به این موضوع شوند.

کمیته انضباطی نیز با توجه به درخواست باشگاه پرسپولیس اقدام به ارجاع این پرونده به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال کرد تا آنها درباره محرومیت قطعی گل محمدی اظهار نظر کنند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد عذرخواهی رسمی یحیی گل محمدی و رفتار کم حاشیه او در چند سال اخیر باعث شده تا مسئولان استیناف نسبت به کاهش محرومیت او واکنش مثبت نشان داده و احتمال اینکه یک جلسه از محرومیت او باز هم به تعلیق بیفتد وجود دارد.

با این حال قرار است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هفته آینده با حضور گل محمدی در نشست خود بار دیگر ابعاد محرومیت سرمربی سرخپوشان را بررسی کرده و درباره آن اعلام رأی قطعی کند.