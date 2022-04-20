ضرورت تولید برق مورد نیاز کشور در فصل تابستان برای جبران کمبودها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهور، جلسهای در خصوص رفع مشکلات توسعه نیروگاهها عصر امروز (چهارشنبه) به ریاست محمد مخبر برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه که وزیر نیرو و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاههای مربوطه در حوزه برق حضور داشتند، با اشاره به برنامههای وزارت نیرو، برای جلوگیری از خاموشی بر ضرورت تولید برق مورد نیاز کشور به ویژه در فصل تابستان برای جبران کمبودها در این زمینه تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو با کمک بانکهای عامل با برنامهریزی منظم و توسعه نیروگاههای تولید برق، کمبودهای کشور در این زمینه را جبران کند و نباید به هیچ عنوان در دوران اوج مصرف برق در کشور شاهد خاموشی باشیم.
بررسی برنامههای ویژه توسعه ظرفیت تولید برق در دولت در اوج بار سالجاری و به ویژه در فصل تابستان و ارتقای واحدهای حرارتی موجود، با کمک بانکها و تخصیص اعتبارات لازم واحدهای جدید نیروگاهی از جمله مواردی بود که در این جلسه در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و معاون اول رئیسجمهور از رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر نیرو خواست تا با تعامل و امضای تفاهمنامهای هر چه زودتر مسائل مالی، چگونگی تخصیص اعتبارات و وصول مطالبات بانکی صنعت برق حل و فصل شود.
در این جلسه وزارت نیرو گزارشی از برنامههای توسعه و زمانبندی راهاندازی نیروگاههای حرارتی دولتی و خصوصی و واحدهای بخش بخار سیکل ترکیبی (بیع متقابل) و همچنین تأمین منابع طرحهای نیروگاهی در دولت سیزدهم ارائه کرد.
در ادامه این جلسه، گزارشی در خصوص ناترازی تولید و مصرف برق در ابتدای دولت سیزدهم، ظرفیت عملی تولید برق نیروگاههای کشور، دلایل اصلی کسری برق در سال گذشته، مقایسه سالانه تقاضای مصرف برق مطرح شد و در پایان پیشنهادهای اجرایی صندوق توسعه ملی جهت بازپرداخت بدهی و تأمین مالی طرحهای نیروگاهی بحث، بررسی و تصمیمگیری شد.
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