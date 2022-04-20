البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد/ گرد و خاک در راه است

آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از گذر توده گرد و غبار با منشأ عراق و عربستان و فعالیت موج ناپایدار از اواخر وقت چهارشنبه تا جمعه صبح در منطقه البرز مرکزی است.

وی ادامه داد: به موجب آن در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و لحظه‌ای، گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا در سطح ناسالم برای تمام گروه‌ها، رگبار پراکنده و رعد و برق، تگرگ مورد انتظار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی البرز متذکر شد: کاهش کیفیت هوا در سطح ناسالم برای تمام گروه‌ها، برخورد صاعقه، شکستگی درختان، آسیب به سازه‌های موقت، تابلوها و بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر، کاهش موقت دید افقی، اختلال تردد در معابر عمومی مورد انتظار است.