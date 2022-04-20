به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل و آخرین برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سازمان حج و زیارت در حج آینده و شرایط اعلامی وزارت حج و عمره عربستان برای پذیرش زائران بررسی شد.

در این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه بعد از یک وقفه دو ساله بیش از ۳۹ هزار نفر امسال به سرزمین وحی مشرف می‌شوند؛ از مسئولان این حوزه خواست که در برنامه ریزی‌ها و اقدامات حج پیش رو هوشمندانه و با تدبیر و مدیریت دقیق عمل کنند و با توجه به کاهش سهمیه زائران نسبت به حج ۹۸ تقلیل نیرو در پست‌های مختلف را مدنظر قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب بر لزوم تقسیم کار و نظارت دقیق‌تر مسئولان برای پیشبرد برنامه‌ها در فرصت کم باقیمانده تا برگزاری حج تاکید کرد و از معاونین فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و امور حج و عمره سازمان حج و زیارت خواست تا با تعامل و هماهنگی بیشتر برنامه ریزی‌ها و اقدامات مورد نظر در حوزه مسئولیت خود را پیش برده و اجرایی کنند.

اکبر رضایی معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بنا بر اعلام عربستان سهمیه ایران در حج پیش رو ۳۹ هزار و ۶۳۵ نفر خواهد بود، گفت: درخواست اختصاص سهمیه اضافی به میزان پنج هزار نفر برای وزارت حج عربستان ارسال خواهد شد.

رضایی با اشاره به اینکه کارگروه‌های مختلف حج فعال شده و در حال پیگیری امور محوله هستند، افزود: نیمه دوم خرداد ماه اولین پروازها به مقصد سرزمین وحی انجام خواهد شد و در این خصوص در حال رایزنی با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" هستیم.

وی از متقاضیان تشرف به سرزمین وحی که در سال ۹۹ ثبت‌نام و هزینه را واریز کرده اند خواست تا به اطلاعیه‌ها و نکاتی که سازمان حج و زیارت توسط منابع رسمی خبری در باره حج آینده منعکس می‌کند توجه داشته باشند تا فرآیند شکل‌گیری کاروان‌ها و شروع آموزش‌ها برای دست اندر کاران و زائران هرچه زودتر اجرایی شود.

در ادامه این جلسه سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت گزارش مبسوطی از سفر اخیر خود به عتبات عالیات و مذاکرات انجام شده با رئیس جمهور، وزیران بهداشت، گردشگری و کشور، رئیس شورای عالی حج و عمره و مسئولان اعتاب مقدسه در عراق ارائه کرد و فضای این مذاکرات را مثبت و در راستای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به زائران هر دو کشور دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که با رایزنی‌ها و تدابیر اتخاذ شده یادداشت تفاهم میان سازمان حج و زیارت و وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق امضا و مرز زمینی هم به روی زائران ایرانی گشوده شود.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین از معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت خواست مواردی را که ممکن است در روند شکل‌گیری کاروان‌های حج و اعزام زائران مشکل ایجاد کند هرچه سریع‌تر احصاء و برای تصمیم گیری نهایی در جلسه آینده شورای برنامه ریزی بعثه و سازمان حج مطرح کند.

این گزارش حاکی است، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ابتدای این جلسه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی کارگزاران نظام با ایشان اشاره کرد و برخی از مصوبات جلسه شورای عالی حج و زیارت به ریاست رئیس محترم جمهوری را خاطرنشان ساخت.