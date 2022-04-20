حجت الاسلام غلامحسین حقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم شبهای قدر در استان کرمان، افزود: از زمان شیوع ویروس کرونا همواره مردم در برنامههای مذهبی شیوه نامههای بهداشتی را رعایت کرده و در این زمینه پیشرو بودهاند.
وی با اشاره به اینکه مدیریت خوب ویروس کرونا و تزریق واکسن موجب بهبود وضعیت موجود شده است، اظهار داشت: براین اساس با نگاه کارشناسی شیوه نامه بهداشتی تهیه شده و امید است که به بهترین شکل رعایت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان این مطلب که براساس شیوه نامههای بهداشتی سال گذشته، برگزاری برنامههای شبهای قدر براساس رنگ بندی بوده است و در سال جاری در شهرهای قرمز با ظرفیت ۳۰ درصد فضای مسقف، شهرهای نارنجی ۷۰ درصد و زرد با رعایت شیوه نامههای بهداشتی میتوانند برنامههای خود را برگزار کنند.
وی با بیان این مطلب که توصیه بر این است که برنامهها در فضای باز برگزار شود، خاطرنشان کرد: مدت زمان برگزاری مراسم شبهای قدر، در شهرهای قرمز ۹۰ دقیقه است و در سایر رنگ بندی ها توصیه بر این است که برگزاری مراسم طولانی مدت نباشد و مردم نیز همانند سالیان قبل شیوه نامهها را برگزار کنند.
حجت الاسلام حقانی با اشاره به اینکه برنامههای محوری شهر کرمان در مسجد امام، مسجد جامع، مصلی امام علی (ع) و گلزار شهدا برگزار میشود، عنوان کرد: یکی از موضوعات محتوایی مورد تاکید در سخنرانی شبهای قدر، جهاد تبیین است و در این زمینه جزواتی در میان طلاب توزیع شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس شیوه نامههای بهداشتی، نذورات در شبهای قدر صرفاً بیرون بر است و باید از انداختن سفره اجتناب شود همچنین موکب ها ترجیحاً صوتی باشد و توزیع نذورات به صورت بسته بندی انجام شود و از تشکیل صف در موکب ها و ورودی و خروجی محل مراسم اجتناب شود.
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