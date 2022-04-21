شب قدرفرصتی برای خودسازی و راهی برای تکامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در مراسم نخستین شب از شب‌های پرفیض لیالی قدر و در حسینیه ثارالله ارومیه اظهار کرد: شب قدر، شبی است که فرشتگان، زمین را به آسمان متصل کرده و دل‌های مؤمنان را از نور فضل و رحمت الهی مملو می‌کنند و در این شب، فاصله زمین و آسمان به حداقل می‌رسد و راه دعای بندگان رو به خدایشان باز و تمام حاجات روزه داران مستجاب می‌شود.

وی تاکید کرد: انسان‌های آگاه و هوشیار در این شب‌ها، با شب زنده داری و احیا، روح را صفا داده و خود را برای درک سرنوشت بهتر آماده و از معصیت و گناهان توبه می‌کنند.

حجت الاسلام قریشی در ادامه صحبت‌های خود به ویژگی‌های بارز امیر مؤمنان حضرت علی (ع) نیز اشاره کرد و افزود: سرتاسر دوران زندگی حضرت علی (ع) برای تمام آزادگان جهان درس است، درس خدا شناسی، ترس از معصیت، یتیم نوازی و برپایی عدالت که جامعه اسلامی باید از این سیره‌ها الگو برداری کند.

همزمان با نخستین شب از لیالی قدر، مؤمنان و روزه داران در سراسر استان با برگزاری مراسم شب قدر، به سر گرفتن قرآن کریم و سوگواری در شب ضربت خوردن مولی متقیان علی (ع) به درگاه باری تعالی دعا و تضرع کردند.

در نخستین شب از لیالی قدر، روزه داران در حسینیه‌ها، مساجد و مصلی‌های سراسر استان جمع شدند و با برگزاری مراسم به سر گرفتن قرآن و عزاداری در شب ضربت خوردن مولی متقیان علی (ع) آئین این شب باشکوه را به جا آوردند.

تلاوت قرآن کریم، زیارت بارگاه امام‌حسین (ع) و خواندن زیارت آن حضرت، احیا داشتن، خواندن دعای جوشن کبیر، خواندن ۲ رکعت نماز برای سلامتی امام زمان (عج) و تعجیل در ظهور آن حضرت، خواندن نماز برای شادی روح همه‌ی درگذشتگان و اسیران خاک، و نمازهای هدیه به اهل بیت پیامبر (ص)، خواندن سوره‌های مبارک دخان و قدر و خواندن دعای توسل از آدابی بود که مؤمنان و روزه داران در این شب آنها را به جا آورند.