خواسته مقاومت مشارکت گسترده مردم در انتخابات پارلمانی لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «محمد رعد» نماینده پارلمان لبنان امروز پنجشنبه سخنانی را در خصوص انتخابات پارلمانی این کشور مطرح کرد. وی گفت: کسانی که علیه مقاومت شعار می‌دهند، به دنبال خدمت به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

بر اساس این گزارش، وی افزود: مقاومت، عامل اصلی ثبات در لبنان است. ما خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات لبنان هستیم. طبیعی است که سیاست‌های اقتصادی و معیشتی در کشور باید اصلاح شود.

این شخصیت لبنانی عنوان کرد: سیاست‌های امنیتی و قضائی در لبنان هم باید مورد بازنگری قرار گیرند. ما باید به معادله ارتش، ملت و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی پایبند باشیم؛ معادله‌ای که در سال ۲۰۰۶ ترسیم شد.

پیشتر «شیخ علی دعموش» معاون رئیس اجرایی حزب الله لبنان سخنانی را در خصوص انتخابات پارلمانی این کشور مطرح کرد. وی گفت: نبرد انتخاباتی واقعی ما با آمریکایی‌ها است. این مقام ارشد حزب الله افزود: آمریکایی‌ها و متحدان آنها از تمامی ابزارهای خود برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات لبنان استفاده می‌کنند. آنها برای رویگردانی مردم لبنان از مقاومت تلاش می‌کنند.

وی یادآور شد: درست به همین دلیل است که آمریکایی‌ها و ایادی آنها از مدت‌ها پیش دروغ پردازی و اتهام زنی علیه مقاومت را کلید زده‌اند. آنها تلاش دارند تا چهره حزب الله را در نزد افکار عمومی لبنان مخدوش سازند.