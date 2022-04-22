  1. استانها
  2. گلستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰

بانوی فوتبالیست علی آبادی به تیم لیگ برتر گرجستان پیوست

بانوی فوتبالیست علی آبادی به تیم لیگ برتر گرجستان پیوست

علی آبادکتول- «فاطمه مزیدی» بازیکن ملی پوش علی آبادی به تیم لیگ برتری گوری یونایتد گرجستان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، «فاطمه مزیدی» بازیکن ملی پوش علی آبادی به تیم لیگ برتری گوری یونایتد گرجستان پیوست.

مزیدی که اولین بانوی لژیونر فوتبال استان گلستان است، سابقه عضویت در رده‌های مختلف تیم ملی را دارد.

کد مطلب 5472793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها