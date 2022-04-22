بانوی فوتبالیست علی آبادی به تیم لیگ برتر گرجستان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، «فاطمه مزیدی» بازیکن ملی پوش علی آبادی به تیم لیگ برتری گوری یونایتد گرجستان پیوست.

مزیدی که اولین بانوی لژیونر فوتبال استان گلستان است، سابقه عضویت در رده‌های مختلف تیم ملی را دارد.