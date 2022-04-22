گوش به فرمان ولایت فقیه باعث حل مشکلات کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام بااشاره به سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: این روز را گرامی می‌داریم و به همه پاسداران مخصوصاً شهدای پاسدار درود می‌فرستیم که حقاً بهترین مدافع اسلام و انقلاب اسلامی بودند.

امام جمعه ایلام افزود: سپاه نشان داد اگرچه نهادهای دیگر و ادارات دیگر مانند سپاه گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشند در همه عرصه‌ها در کوتاه‌ترین زمان بر همه مشکلات فائق و پیروز خواهیم شد و این زحمات سبزپوشان جان‌برکف قابل‌تقدیر است.

امام جمعه ایلام بیان کرد: از برنامه خوبی که برای روزه اولی‌ها در استان در سطح شهر ایلام و شهرستان‌ها برگزار شد و متولیان برنامه تقدیر و تشکر دارم.

وی ادامه داد: جشن روزه اولی‌ها یک نقطه آغازین در زندگی نوجوانان ما است، باید این عزیزان را در درون خانواده و هم در محل مدرسه و درسشان تکریم کنیم.

وی در ادامه گفت: اگر چنانچه ما نتوانیم دستور اخیر مقام‌معظم رهبری را در خصوص جهاد تبیین به‌عنوان فریضه‌ای قطعی و فوری مورد توجه قرار داده و در استای تحقق آن تلاش کنیم، آنچه بر سر علی‌بن‌ابیطالب (ع) آوردند بر سر ما خواهند آورد که علی‌بن‌ابیطالب را به‌عنوان کافر در قنوت نماز و خطبه جمعه، لعن می‌کردند.

حجت الاسلام کریمی تبار گفت: از داشته‌ها و نعمت‌های بزرگ انقلاب اسلامی که برای ما به وجود آورده است، از رشادت‌هایی که ایثارگران ما، شهدای ما و ملت غیور ما در برابر استکبار جهانی داشته‌اند، به نسل جوان انتقال دهیم، تا قدردان این نعمت‌ها باشند و دشمن را شناسند و دشمن‌ستیزی آن‌ها در جایگاه تبری از دشمن قرار بگیرد.