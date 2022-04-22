سرداراحمدعلی گودرزی جمعه شب در حاشیه بازدید از پاسگاه مرزی کوزه رش سلماس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات مرزبانی کشور اظهار کرد: در یک ماه گذشته ۵ تن و ۸۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی درگیری نیروهای مرزبانی کشور در مرزهای دریایی، استان‌های مرزی جنوب شرق به خصوص سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه مرزبانان کشور در بیش از ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر با بیش از ۱۵ کشور دنیا به صورت شبانه روزی با تجهیزات و روحیه وصف ناپذیر مشغول حراست و نگهبانی از مرزهای کشور هستند، ادامه داد: در برخی مرزها هنوز به دلیل بارش سنگین برف برخی جاده‌های مرزی پوشیده از برف و با دمای بیش از ۱۵ درجه زیرصفر مرزبانان با روحیه وصف ناپذیری مشغول صیانت از مرزهای کشور بوده و توانستند در جلوی ورود سلاح قاچاق به کشور را بگیرند که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

کشف ۱۴ هزار و ۶۲ رأس دام قاچاق در مرزهای کشور

سردار گودرزی از کشف ۱۴ هزار و ۶۲ رأس انواع دام سبک و سنگین قاچاق طی یک ماه گذشته در مرزهای کشور خبر داد و گفت: متأسفانه به دلیل اختلاف قیمت در کشورهای همسایه در روزهای اخیر شاهد تشدید قاچاق دام، روغن و برخی کالاهای مورد نیاز کشور هستیم که با دلاورمردی مرزبانان به صورت شبانه روزی از این اقدامات جلوگیری می‌شود.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به کشف بیش از ۲.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق طی فروردین ماه سال جاری در مرزهای کشور گفت: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۲.۵ برابر معادل ۲۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سردار گودرزی کشف بیش از ۱۷۲ هزار قلم انواع لوازم آرایشی، ۲۸۷ دستگاه ماینر با رشد ۳۵ برابری را از دیگر اقدامات مرزبانی کشور در یک ماه گذشته برشمرد و گفت: در این مدت ۲۱ هزار و ۵۷۳ قاچاقچی، متجاوز و متردین غیرمجاز مرزی دستگیر و تحویل مقامات قضائی شده است.

تا سه سال آینده طرح انسداد کامل مرزهای کشور اجرایی می‌شود

فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم مرزبانی انسداد کامل مرزهای کشور است تا هیچ کسی به خود اجازه ندهد به صورت غیرقانونی از طریق مرزها ورود پیدا کند، ادامه داد: امیدواریم در یک بازه زمانی سه پنج ساله در برنامه هفتم کشور بتوانیم انسداد مرزهای کشور را پیش از گذشته تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه انسداد مرز در هر کشوری تأثیر بسزایی در تولید امنیت پایدار دارد افزود: در کشور ما چند سالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت عزم خود را جزم کرده اند که انسداد مرزها، معابر نفوذی، خلاء های مرزی، احداث پایگاه‌ها، برجک‌ها و راه‌های مرزی تقویت شود.

سردار گودرزی اضافه کرد: در این راستا می‌طلبد که تجهیزات و امکانات مهندسی زرهی در مرزبانی افزایش پیدا کند و در بحث انسداد مرزها به ویژه در حوزه الکترونیکی و اپتیکی و عمود پروازها، هلی شات و پهباد ها که می‌توانند در پایش مرزها تأثیر بسزایی داشته باشند تقویت شود.

وی تاکید کرد: اولویت ما در انسداد مرز به طریق‌های مختلف مثلاً جاهایی که نیاز به احداث دیوار باشد، جاهایی که نیاز به استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و اپتیکی باشد و یا جاهایی که نیاز به اضافه کردن هنگ گروهان، پاسگاه و برجک باشد را مطالعه کرده ایم و مشخص شده است مرزهای ما چه مواردی را نیاز دارد.

فرمانده مرزبانی کشور در خصوص تجهیز مرزبانی‌ها به امکانات و تجهیزات به روز از قبیل خودروهای زرهی و دوربین‌های دید در شب گفت: اعتبارات خوبی در این راستا در نظر گرفته شده است که اگر محقق شود هم در حوزه الکترونیکی و اپتیکی و هم در حوزه اشراف اطلاعاتی و تسلط اطلاعاتی در مناطق مرزی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.