فعالسازی واحدهای راکد شیلات استان همدان در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر کاویانی دلشاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با پیگیری انجام شده تعداد چهار طرح شیلات استان همدان که مهم و اثر گذاراند، در راستای دریافت مبلغ ۱۷۱,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی از محل بند الف تبصره ۱۸ معرفی شده اند، گفت: این واحدها پس از اخذ تسهیلات، در مسیر فعالسازی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: طرح‌های فوق شامل طرح تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی مدار بسته به ظرفیت ۲۰۰ تن در روستای امزاجرد با مبلغ ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۲ نفر به طور مستقیم که با راه اندازی این واحد ۲۰۰ تن به تولید گوشت ماهی قزل آلا استان اضافه می‌شود.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان استان همدان با اشاره به اینکه تعداد سه طرح دیگر با ظرفیت ۳۰ تن ماهی قزل آلا و ۳۰ تن ماهی خاویاری در شهرستان‌های ملایر و اسدآباد در راستای دریافت مبلغ ۱۱۵,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی معرفی شده اند، اضافه کرد: برای تمامی واحدهای راکد پرورش ماهی استان نیز اقدامات در راستای پیگیری مشکلات در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.

کاویانی دلشاد با بیان اینکه افت بارندگی و کاهش آب‌های جاری و زیرزمینی نیز یکی از عوامل مهم در خصوص غیرفعال شدن این واحدها است، اظهار کرد: مشکل اصلی دیگر نیز مشکل صدور پروانه صنعتی و مشاغل خانگی در پرورش ماهی است.

وی، عامل دیگر در این راستا را عدم آشنایی کشاورزان و تولید کنندگان با دانش پرورش ماهی و مدیریت دقیق این واحدها عنوان کرد و افزود: بدین منظور، سال گذشته تعداد ۵۰۰ نفر روز دوره پرورش ماهی برگزار شد و سعی بر این است تا در سال جاری نیز اقداماتی از این قبیل به انجام برسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: سعی داریم تا با برگزاری کارگاه سایت الگویی و کلاس‌های آموزشی نسبت به آشنایی تولید کنندگان با دانش روز پرورش ماهی اطلاعات آن بیشتر و کامل شود و با استفاده از منابع آبی موجود و استفاده بهینه و چند منظوره از آب باعث ایجاد اشتغال و تولید شود.