۲۵ بازیکن به اردوی تیم فوتبال نوجوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم فوتبال نوجوانان و با توجه به در پیش بودن تورنمنت کافا در این رده سنی، ۳۵ بازیکن منتخب از میان مراحل مختلف استعدادیابی فدراسیون به اولین اردوی این تیم دعوت شدند.

طبق اعلام سرمربی تیم نوجوانان با برگزاری این اردو بازیکنان مورد سنجش قرار می‌گیرند و در نهایت ۲۳ بازیکن جهت شرکت در تورنمنت کافا انتخاب می‌شوند. در تورنمنت کافا سطح کیفی بازیکنان در شرایط مسابقه بررسی خواهد شد و در صورت نیاز بازیکنان دیگری نیز به اردوهای آتی این تیم دعوت خواهند شد.

نخستین اردوی نوجوانان از فردا (پنجم اردیبهشت) در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و تا ۱۹ اردیبهشت نیز ادامه خواهد داشت.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این ترتیب است:

بازیکنان باید ساعت ۱۷ فردا (دوشنبه) با حضور در هتل آکادمی فوتبال خود را به کادر فنی تیم معرفی کنند. همراه داشتن اصل پاسپورت، اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، کارت واکسیناسیون و بیمه ورزشی الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین رابطه حسین عبدی که با تصمیم کمیته فنی پس از توافق با کمیته جوانان مجدداً به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان انتخاب شد در ابتدا در این خصوص گفت: این دومین مرتبه است که در چهار سال اخیر هدایت تیم ملی نوجوانان به من سپرده می‌شود و باید از کمیته فنی جدید که متشکل از افراد فوتبالی و اساتید خودم است و همچنین فدراسیون فوتبال تشکر کنم. ما در دور قبل توانستیم با اقتدار به مرحله بعدی صعود کنیم و در جمع شانزده تیم برتر آسیا باشیم. از سید دوم به سید یک رسیدیم که افتخاری برای نوجوانان با استعداد ما بشمار می‌رود. در دور رفت آن مسابقات، تیم خوبی را به سختی تشکیل دادیم که در نهایت نتیجه آن کسب حداکثر امتیازات، ۲۱ گل زده و تنها یک گل خورده بود.

وی افزود: در خصوص دلایلی که باعث شد پیشنهاد مجدد هدایت تیم فوتبال نوجوانان را بپذیرم باید بگویم اولاً برای هر شخصی باعث افتخار است که برای ایران و به خصوص نوجوانان و جوانانش قدمی بردارد. در وهله دوم نیز می‌خواهم کاری که آغاز کرده بودیم را این بار هرچند با بازیکنان جدید ادامه بدهیم. باید بیشتر کار کنیم تا به دور دوم راه پیدا کنیم و با کسب مقام در آسیا به جام جهانی صعود کنیم. در واقع برنامه اصلی من صعود به جام جهانی است و کار اصلی تیم از آن به بعد شروع می‌شود.

عبدی ادامه داد: امیدوارم بازیکنان با استعداد ما تحمل و ظرفیت سخت کار کردن را داشته باشند. یک تیم بودن در همه جوانب کار اهمیت زیادی دارد. حمایت‌های بزرگی به غیر از همراهی هواداران از جمله همراهی رسانه‌ها را نیاز داریم. در آن دوره هم در ابتدای انجام بازی‌های دوستانه مانند تورنمنت کافا و چین بازیکنان نتوانستند نتایج خوبی رقم بزنند که نفس بازی دوستانه هم همین است. نتیجه واقعی شناخت نقاط ضعف و قوت است و مهم کسب پیروزی در بازی‌های رسمی است. باید در جمع چهار تیم برتر آسیا برای صعود به جام جهانی قرار بگیریم و در جام جهانی نیز پایه گذاری یک تیم ملی برای آینده این مرز و بوم را در دستور کار داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان تصریح کرد: اکنون باید مثل دور قبلی بازیکنان با استعداد را پیدا کنیم و آنها را صیقل بدهیم. کار به ما در آسیا در دور قبلی به خاطر کرونا متوقف شد اما باید مجدداً بازیکنانی را که از کیفیت آنها بی خبر هستیم را دعوت کنیم و با تمرین و آماده سازی دوباره در شرایط سخت مسابقات دوستانه قرار بدهیم تا کیفیت آنها در بازی بین المللی را کشف کنیم و در نهایت تیم مقتدری تشکیل بدهیم. بازیکنان فعلی بر اساس استعدادیابی بزرگ فدراسیون که حدود هشتاد درصد اجماع نظر استعدادیابان روی آنها مثبت بوده است را دعوت خواهیم کرد. سعی می‌کنیم کار را به جایی برسانیم که این بازیکنان به نقطه عطف خود برسند و تورنمنت پیش روی کافا نیز محلی برای آزمون این بازیکنان خواهد بود و کسب نتیجه در این تورنمنت مطلقاً اولویت اصلی نخواهد بود. پس از آن نیز فرصت دعوت بازیکنان دیگر را خواهیم داشت اما در حال حاضر ۳۵ بازیکن را از میان نفرات استعدادیابی شده به اردو دعوت می‌کنیم تا در نهایت با ۲۳ نفر از آنها در کافا شرکت کنیم. پس شرکت در تورنمنت کافا اولین قدم از تشکیل یک تیم هماهنگ برای شرکت در مسابقات آتی خواهد بود که امیدواریم در قدم‌های بعدی تیم را منسجم‌تر کنیم.

عبدی با اشاره به زمان آغاز اولین اردوی تیم ملی نوجوانان گفت: اولین اردوی تیم حدود پنجم اردیبهشت با حضور بازیکنان آغاز خواهد شد و اولین گام ما برای مسابقات کافا با ۲۳ بازیکن خواهد بود. بازیکنان شناختی از فلسفه کاری من ندارند و به غیر از تعدادی از آنها که شاید هم تیمی بوده باشند اکثرشان با یکدیگر هماهنگی زیادی نخواهند داشت. به طور کلی شرکت در تورنمنت با ۱۵ روز تمرین با بازیکنان جدید کار بسیار سختی است اما هدفمان صرفاً آشنایی با نقاط مثبت و منفی بازیکنان خواهد بود و حدود هجدهم اردیبهشت نیز عازم تاجیکستان خواهیم شد.

وی تاکید کرد: از این فرصت به وجود آمده برای شرکت در تورنمنت کافا تحت هر شرایطی در جهت افزایش تجربه بین المللی بازیکنان استقبال می‌کنیم. به عنوان مثال تیم نوجوانان تاجیکستان در سال گذشته در چند تورنمنت خوب شرکت کرده است و پس از کافای زیر ۱۵ سال در چهار ماه قبل به اضافه چند بازیکن دیگر در بلاروس و امارات و اگر اشتباه نکنم در بحرین یا قطر بودند. اما تیم ما در حال حاضر از نظر شرایط بازیکنان، نوع فلسفه مربیگری و تاکتیکی ناشناخته است. باید هرچه سریع‌تر این مراحل را پشت سر بگذاریم.