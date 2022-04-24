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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۰۱

امروز رخ داد؛

یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به «بیت لحم»

یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به «بیت لحم»

منابع رسانه ای از یورش وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به «بیت لحم» واقع در کرانه باختری خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سلسله اقدامات خصمانه و وحشیانه نظامیان صهیونیست علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه دارد. نظامیان صهیونیست به بیت لحم در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال یورش وحشیانه صهیونیست‌ها به بیت لحم در کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. در جریان این درگیری، صهیونیست‌ها از گلوله‌های جنگی و گازهای اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

این در حالی است که پیشتر منابع رسانه‌ای اعلام کردند: اسرای تحت بازداشت موقت در زندان‌های رژیم صهیونیستی برای صد و چهاردهمین روز متوالی دادگاه‌های صهیونیست را در اعتراض به بازداشت موقت خود تحریم کردند.

طبق اعلام این منابع، نزدیک به ۵۰۰ اسیر فلسطینی که بدون هرگونه تفهیم اتهامی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت موقت هستند، خواستار آزادی خود هستند. خبر دیگر اینکه دو کارگر فلسطینی امروز یکشنبه در نزدیکی دیوار نژادپرستانه حائل در غرب طولکرم به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

کد مطلب 5474272

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