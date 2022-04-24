انفجار در ولایت بدخشان افغانستان/ ۲ نفر کشته و ۵ تَن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، منابع محلی ولایت بدخشان در افغانستان هم اکنون تأیید کردند که یک فرمانده طالبان و یکی از محافظین وی ظهر امروز یکشنبه بر اثر انفجار یک بمب مغناطیسی در شهر فیض‌آباد کشته شده‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه «مولوی عبدالفتاح» رییس معادن و فلزات طالبان در منطقه «باغ‌شاه» شهر فیض‌آباد کشته شده است.

منابع امنیتی طالبان در این خصوص اعلام کردند که خودروی حامل وی هدف یک بمب مغناطیسی قرار گرفته است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.