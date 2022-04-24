  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۵۴

ظهر امروز رخ داد؛

انفجار در ولایت بدخشان افغانستان/ ۲ نفر کشته و ۵ تَن زخمی شدند

انفجار در ولایت بدخشان افغانستان/ ۲ نفر کشته و ۵ تَن زخمی شدند

در حادثه انفجار بمب در ولایت بدخشان افغانستان، یک فرمانده طالبان و یکی از محافظین وی کشته و ۵ تَن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، منابع محلی ولایت بدخشان در افغانستان هم اکنون تأیید کردند که یک فرمانده طالبان و یکی از محافظین وی ظهر امروز یکشنبه بر اثر انفجار یک بمب مغناطیسی در شهر فیض‌آباد کشته شده‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه «مولوی عبدالفتاح» رییس معادن و فلزات طالبان در منطقه «باغ‌شاه» شهر فیض‌آباد کشته شده است.

منابع امنیتی طالبان در این خصوص اعلام کردند که خودروی حامل وی هدف یک بمب مغناطیسی قرار گرفته است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

کد مطلب 5474298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها