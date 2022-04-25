کشف و ضبط ۱۰۶۵ کیلوگرم فرآورده دامی فاسد در قروه

پویا علی محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح تشدید نظارت بهداشتی بر اماکن عرضه و نگهداری فرآوردههای دامی در این شهرستان که از اواخر سال گذشته تا پایان فروردین ماه صورت گرفت میزان قابل توجهی فرآورده فاسد کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این طرح اکیپهای گشت مشترک با همکاری دادستانی، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت، فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره تعزیرات، صنعت و معدن و اداره راه با اکیپهای شبکه دامپزشکی همکاری مشترک داشتند.
علی محمدزاده اعلام کرد: ۱۴ اسفندماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه سال جاری هزار و ۴۱۰ مرکز عرضه مورد بازرسی قرار گرفتند که پرونده ۱۱ مورد به تعزیرات حکومتی و مرجع قضائی معرفی شد و دو واحد متخلف نیز پلمپ شدند.
وی افزود: در این مدت بیش از هزار و ۶۵ کیلوگرم فرآورده دامی فاسد در سطح شهرستان قروه کشف و ضبط شد.
علی محمدزاده خاطرنشان کرد: طرح تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه و نگهداری فرآوردههای دامی تا ۱۶ اردیبهشت ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را در خصوص هرگونه تخلف به دستگاههای نظارتی اعلام کنند.
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