به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های مختلف رژیم صهیونیستی به ضعف گسترده نظامی و امنیتی این رژیم در برابر مقاومت لبنان اذعان کردند. در همین راستا، شبکه صهیونیستی «کان» اعلام کرد: قدس، غزه و جنوب لبنان پیوند محکمی با یکدیگر دارند و در جنگ اخیر غزه این را به خوبی درک کردیم.

بر اساس این گزارش، خبرنگار شبکه ۲۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گفت: دشمنان ما ضعف و ناتوانی ما در مرزهای جنوبی را دیده‌اند، برای همین اکنون از مرزهای شمالی هم به سمت ما موشک شلیک می‌کنند.

از سوی دیگر، پایگاه خبری صهیونیستی «والا» هم تأکید کرد: ارتش باید به چند سوال پاسخ گوید: چرا سامانه گنبد آهنین فعال‌سازی نشده، چرا آژیر هشدار به صدا درنیامده و چرا ساعت‌ها منتظر ماندیم تا بالاخره مشخص شود که چه اتفاقی افتاده است؟!

گفتنی است، پیشتر خبرنگار الجزیره از شلیک دو راکت از جنوب لبنان به سمت شمال اراضی اشغالی فلسطین خبر داد. یک منبع امنیتی لبنانی در گفتگو با الجزیره شلیک دو راکت از جنوب این کشور به سمت شمال فلسطین اشغالی را تأیید کرد.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که یک راکت به سمت شهرک شلومی شلیک شده و به منطقه‌ای باز در شمال فلسطین اشغالی اصابت کرده و خسارت یا تلفاتی در پی نداشته است.